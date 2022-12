Il prefetto mette in forse il Concertone di Capodanno ai Fori: se c’è troppa gente serve altro luogo Il prefetto autorizzerà soltanto 30mila presenze ai Fori Imperiali per il Concertone di Capodanno. Se non dovesse bastare, il Campidoglio sarà costretto a cambiare location all’ultimo minuto.

A cura di Enrico Tata

C'è un problema legato al Concertone di Capodanno 2023 annunciato dal sindaco Roberto Gualtieri e dall'assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato. Tutto confermato per quanto riguarda gli ospiti (si alterneranno sul palco Elodie, Franco 126, Sangiovanni e Madame). Il rischio riguarda la location scelta dal Campidoglio: via dei Fori Imperiali. Il palco dovrebbe essere sistemato sotto al Vittoriano con il Colosseo sullo sfondo, ma il problema è che secondo la prefettura quello spazio può ospitare al massimo 30mila persone.

Concertone di Capodanno: Circo Massimo e San Giovanni, le alternative

Il timore (e anche la speranza degli organizzatori) è che un evento come questo possa trascinare molti più romani e turisti dei 30mila previsti. Tra l'altro a Roma sono attesi circa 2 milioni di visitatori per le vacanze di Natale e molti di questi potrebbero approfittare del Concertone gratuito. Insomma, via dei Fori Imperiali potrebbe non bastare. È lontano quel 2012 in cui si radunarono più di 100mila persone ad ascoltare i Negramaro in concerto gratuito nella notte di San Silvestro davanti al Colosseo. Per questioni di sicurezza e di deflusso, quest'anno il prefetto non autorizzerà la presenza di più di 30mila persone, con parterre transennati e vie di fuga ampie per il passaggio delle ambulanze. Nelle prossime ore la situazione verrà esaminata nei minimi particolari e non è escluso che la location potrebbe cambiare all'ultimo minuto. Le opzioni sono il Circo Massimo, che può ospitare fino a 70mila persone, e piazza San Giovanni, location del Concertone del Primo Maggio.

Metro aperte fino a notte fonda

Nei prossimi giorni verranno quindi discussi gli ultimi dettagli. L'evento inizierà alle 21.30 con i concerti e proseguirà dopo il brindisi di mezzanotte con un dj set. Le metropolitane resteranno aperte anche di notte, fino alle 2 o 2.30, per consentire il deflusso degli spettatori.