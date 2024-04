video suggerito

Roma è la Capitale dei matrimoni civili, ma le sale del Campidoglio costano troppo: più di 1600 euro Crescono le coppie che scelgono di celebrare le nozze civili nella Capitale, ma calano quelli celebrati nelle sale del Campidoglio e a Caracalla per i costi elevati. Per i non residenti a Roma, infatti, affittare una sala comunale costa più di 1600 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto archivio

Più di 4000 matrimoni civili registrati a Roma nel 2023, un dato che rappresenta una netta impennata negli ultimi anni che si scontra però con un calo progressivo di prenotazioni nelle sale messe a disposizione dal Comune. La ragione di questo paradosso è economica: nel caso in cui i futuri coniugi abitano fuori Roma riservare la "sala rossa" in Campidoglio o la "sala Vignola Mattei" delle terme di Caracalla costa più di 1600 euro nei festivi.

I dati dell'anagrafe registrano un trend di costante aumento dei matrimoni civili tra italiani nella città di Roma: nel 2018 erano infatti a quota 2828, nel 2023 sono arrivati invece a 4288. Un leggera diminuzione rispetto al 2022 con 4461, in quell'anno però c'era stata la fine delle restrizioni della pandemia, che aveva consigliato alle coppie romane di rimandare il matrimonio. Anche le unioni civili sono aumentate di poco nel 2023: ne sono state registrate 252 contro le 244 del 2022.

Meno prenotazioni in Campidoglio e per le terme di Caracalla

Sono meno ricercate dai futuri sposi la "sala rossa" in Campidoglio e la "sala Vignola Mattei" situata in via Valle delle Camene, vicino le terme di Caracalla. Nel 2024 per ora siamo a 228 prenotazioni in Campidoglio e quota 375 a Caracalla, per un totale di 603 cerimonie. Il picco dei matrimoni celebrati nelle due sale è stato raggiunto nel 2022, anche in questo caso per l'effetto post Covid19, con un calo successivo nell'anno 2023 quando sono avvenute 916 funzioni. Si aspetta un recupero per il mese di luglio ma appare evidente come il trend sia in diminuzione: i dati sono simili a quelli del 2018, quando tra Campidoglio e Caracalla sono state effettuate 760 nozze, in un contesto generale, in cui i matrimoni civili erano molto meno.

Costi troppo elevati per chi non vive a Roma

Spese troppo elevate per chi arriva da fuori la provincia di Roma e vuole prenotare nelle due sale: 1392 euro nei giorni feriali, mentre sabato e domenica bisogna sborsarne 1624. Sposarsi in Campidoglio o a Caracalla costa molto poco solo se almeno uno dei futuri coniugi risiede nella Capitale, solo 174 euro. Se almeno uno dei due è residente nella provincia di Roma: 348 euro nei giorni feriali e 580 per sabato e domenica.

La città di Roma punta al business dei matrimoni

Il Comune di Roma vuole arricchire la città e valorizzare i luoghi iconici di Roma, puntando sul settore wedding. I consiglieri dem Angelucci, Corbucci e Tempesta, hanno depositato una mozione per un bando, che punta a incrementare le sedi pubbliche e private, per ospitare i matrimoni civili nella Capitale.