Roma, aerei militari a bassa quota nei cieli della capitale: perché e cosa sta succedendo Dalla mattina di oggi giovedì 2 maggio aerei caccia militari ed elicotteri sono stati avvistati nel cielo della capitale, soprattutto nella zona di Roma nord est, alcuni di loro anche a bassa quota. Ecco perché.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal gruppo Facebook "Sei del Nuovo Salario se…"

Avvistati aerei ed elicotteri militari, anche a doppia elica, nei cieli di Roma nel corso della mattinata di giovedì 2 maggio 2024: i velivoli militari stanno sorvolando a bassa quota diversi aree della Capitale. A lanciare l'allarme, su alcuni gruppi di quartiere dei social network, cittadini e cittadine preoccupati. Alcuni dei velivoli, infatti, viaggiavano a bassa quota.

Oltre a notare la loro ombra imponente nel cielo, i velivoli hanno provocato rumore "così forte da far tremare i vetri" delle finestre delle case. La zona più interessata, che li ha visti volare così basso, è soprattutto quella del quadrante a nord est della capitale, fra i quartieri di Nuovo Salario, Serpentara, Tufello. Sembra che si tratti di due Eurofighter ma, come specifica forse ironizzando qualcuno, pur essendo aerei da guerra non erano armati di missili.

In molti si stanno chiedendo per quale ragione si stiano tenendo queste esercitazioni nel cielo della capitale, fra i palazzi del centro abitato e i parchi della zona di Roma nord est.

"Li ho sentiti mentre mi trovavo vicino Piazza Minucciano – scrive qualcuno – Lì davanti si trova l'aeroporto militare dell'Urbe davanti, ma non sono rientrati e atterrati lì". A mettere paura agli utenti soprattutto il fatto che i velivoli solcassero i cieli ad una bassa quota. "A volte i nostri top gun hanno il vizio di volare basso per gioco", aggiungono altri.

E nel frattempo è partito il tamtam dei commenti, per cercare di capire i motivi dell'esercitazione aerea. Una storia che si ripete da anni, ormai. Sebbene molti abbiano pensato immediatamente ai festeggiamenti del 2 giugno, si tratta con ogni probabilità dei voli di prova peri festeggiamenti dell'anniversario dell'Esercito italiano, che si festeggia a Roma sabato 4 maggio.

Le celebrazioni, però, sono state organizzate già nei due giorni precedenti: oggi, giovedì 2 e domani, venerdì 3 maggio sono in programma tanti eventi al "Villaggio Esercito" a Tor di Quinto per i 163 dalla costituzione dell'Esercito, per "rafforzare il legame tra la Forza Armata e la popolazione", come si legge nel sito.