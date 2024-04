video suggerito

Polemica sul rodeo con i tori alla Fiera di Roma: “Spettacolo brutale, Capitale della vergogna” Centinaia di mail di protesta sono arrivate alla garante degli animali Prestipino per il rodeo alla Fiera di Roma. Gli animalisti ne chiedono l’annullamento e annunciano un sit-in. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Il rodeo alla Fiera di Roma ha suscitato polemiche tra i romani. L'esibizione dei cowboy a cavallo che domano i tori è uno degli spettacoli in programma al Festival del Mondo, il più grande festival d'Europa, alla Fiera di Roma. Sul cartellone di presentazione dell'evento si legge che "la monta dei tori è in esclusiva per l'Italia". Un festival che si autodefinisce "un viaggio straordinario tra musica, cultura, arte, tradizioni, folklore, show, spettacoli e gastronomia", ma che propone al visitatore uno spettacolo, che lede la dignità degli animali e che nulla ha a che vedere con la tradizione. Ad oggi non c'è in Italia una legge nazionale che vieti gli spettacoli con gli animali.

"Rodeo lede rispetto e dignità degli animali"

Fanpage.it sul rodeo ha contattato la garante degli animali di Roma Patrizia Prestipino, per chiederle come intende muoversi: "Chiederò alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, che fa capo alla Prefettura, di partecipare al sopralluogo del 19 aprile alla Fiera di Roma prima dello spettacolo, al quale saranno presenti un veterinario della Asl Roma 3 e un membro della commissione e nel frattempo ne ho parlato con il Comune di Roma. Il rodeo lede la dignità degli animali, dov'è in uno spettacolo del genere la cultura e del rispetto degli animali in quanto esseri senzienti? Un'esibizione del genere è vergognosa e fa male all'immagine della città" ha commentato Prestipino. I romani però nel frattempo non sono rimasti a guardare: "Mi hanno colpito le centinaia di segnalazioni contrarie al rodeo che mi sono arrivate in questi giorni, una vera e-mail bombing. Un segnale forte che qualcosa sta cambiando, sintomo di una sempre più crescente sensibilità al rispetto e difesa degli animali".

Animalisti in protesta: "Faremo un sit-in"

Il rodeo alla Fiera di Roma ha suscitato la protesta degli animalisti, che annunciano un sit-in: "Non c'è mai fine al peggio. Roma ancora un volta è Capitale della vergogna! Oltre allo sterminio dei cinghiali, zoo, circo con animali e botticelle le istituzioni accolgono un ennesimo scempio in totale stile americano: il rodeo! – commentano da AnimaLiberAction – Cowboy a cavallo, che tenteranno di domare i tori, animali sottoposti ancora una volta al dominio dell'essere umano, spaventati, maltrattati e usati per divertimento. Vogliamo che questo spettacolo terribile, brutale ed ignorante venga annullato. Non vogliamo che questa ennesima barbarie abbia luogo. Possibile che le istituzioni romane continuino ad essere nemiche degli animali? Cosa importeremo la prossima volta, la corrida dalla Spagna?".

"Sono anni che chiediamo alle istituzioni romane un confronto per poter difendere davvero i diritti e la dignità degli animali – spiega a Fanpage.it Gianluca Bisogno, presidente dell'associazione AnimaLiberAction – Non solo non ci hanno mai risposto, ma continuano ad accettare che gli animali vengano utilizzati come oggetti e sfruttati per soldi. Se il rodeo non verrà eliminato dal programma della fiera, organizzeremo una protesta".