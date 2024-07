Decine di famiglie senza acqua a Roma, la denuncia: pressione bassa nei quartieri a sud della Capitale

video suggerito

A cura di Enrico Tata

In alcune zone a Sud di Roma, Municipio VII, c'è poca acqua e diverse decine di famiglie stanno vivendo una vera e propria emergenza idrica. Si segnalano problemi nel quartiere Appio Tuscolano, Don Bosco e Giardinetti. Stando a quanto si apprende, sarebbero legati alle tubature troppo vecchie al conseguente calo di pressione.

Tubature troppo vecchie, manca l'acqua in diverse abitazioni di Roma Sud

Il problema è legato alla mancanza di pressione e secondo Acea ciò è dovuto a tubature troppo vecchie ed è, quindi, un problema dei singoli condomini. Resta il fatto, spiegano in una nota Giovanni Cedrone e Fabio Santonoceto, coordinatore e vicecoordinatore di Forza Italia nel Municipio Roma VII, "che decine e decine di utenti si trovano in estrema difficoltà, in piena stagione estiva senza acqua e senza alcuna assistenza, abbandonati dal Municipio VII e dal Comune di Roma". Alcuni cittadini, spiegano, hanno segnalato che i serbatoi sono a secco, "segno che forse il problema è ben più ampio di quanto sostiene Acea".

In attesa di ulteriori verifiche, "che certamente non possono concludersi con la scarna comunicazione data da Acea", Cedrone e Santonoceto chiedono l'attivazione di un servizio di autobotti sul territorio per il rifiornimento di emergenza. "Si tratta di un problema che riguarda centinaia di persone, Gualtieri non può far finta di niente", sostengono i due esponenti di Forza Italia.

"Interi quartieri di Roma rischiano accesso all'acqua potabile in piena estate"

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il Movimento 5 Stelle, con Linda Meleo, capogruppo M5s in Campidoglio, ed Emanuel Trombetta, capogruppo M5s al Municipio VII, che parlano di interi quartieri di Roma che "rischiano di vedere compromesso il loro accesso all'acqua potabile, in piena estate".

Secondo quanto denunciato dagli esponenti del Movimento 5 Stelle, sono profondi i disagi che stanno colpendo decine di famiglie romane, a cui l'acqua non arriva a tarda serata e sono quindi impossibilitati dal portare avanti tutte le faccende domestiche, com'è accaduto, spiegano, ieri in via Enea. "Siamo pronti a presentare una seconda interrogazione. Il servizio idrico è essenziale per la salute dei cittadini e bisogna ripristinarlo al più presto possibile", si legge nella nota diffusa dal Movimento 5 Stelle.

Quali sono le zone interessate dalla mancanza d'acqua

I disservizi, dicono Meleo e Trombetta, sono iniziati nell'area tra San Giovanni e Giardinetti e sembrerebbero essere legati a un calo della pressione dell'acqua distribuita da Acea. "Noi siamo subito intervenuti presentando un'interrogazione: da allora la situazione in zona Giardinetti sembra essere migliorata, ma ora i problemi si stanno estendendo dall'Appio Latino fino a Don Bosco. Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni con testimonianze di quello che sta accadendo".

Stando a quanto si apprende i problemi idrici stanno interessando alcuni stabili del quartiere Appio Tuscolano e del quartiere Don Bosco, all'interno del Municipio VII di Roma