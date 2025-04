Quarticciolo, donna minacciata con una pistola: “Mi hai rubato la coca, dammi 130 euro”

video suggerito

A cura di Enza Savarese

Maxi operazione nella Capitale porta all'arresto di 31 persone. Sequestrate centinaia di dosi di cocaina tra i quartieri del Quarticciolo, Centocelle e Frascati di Roma. L'operazione condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura di Roma ha portato alla confisca anche di 9.280 euro in contanti, una pistola, un coltello da cucina e addirittura un machete.

Sesso in cambio di droga, poi l'aggressione: la denuncia al Quarticciolo

Numerose le denunce collezionate da parte dei carabinieri. Tra queste quelle di una donna residente al Quarticciolo, quartiere di Roma. La donna ha denunciato alle forze dell'ordine di essere stata aggredita da un trentaquattrenne con cui aveva avuto un rapporto sessuale per ricevere in cambio una dose di stupefacenti. Dopo lo scambio l'uomo l'avrebbe rintracciata e minacciata con una pistola. Il trentaquattrenne dichiarava che la donna gli avesse rubato una dose di stupefacente, pretendendo un risarcimento di 130 euro in contanti. L'uomo è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri nel quartiere di Centocelle, addosso il giovane aveva una pistola giocattolo, un coltello e nove grammi di cocaina, nascosta nell'auto.

Oltre a lui nel Quarticciolo sono state arrestate in flagranza di reato altre otto persone per detenzione illegale di armi e traffico di stupefacenti.

Aggressione con un machete per 50 euro e uno smartphone

Ad essere fermato sempre al Quarticciolo anche un cittadino residente nella zona di origine tunisina. A denunciarlo un connazionale che ha raccontato ai carabinieri di essere stato minacciato da due uomini con un machete. Alla vittima sono stati sequestrati cinquanta euro, il telefono, le chiavi di casa e il giubbotto che indossava. Dopo la denuncia, l'aggressore descritto dalla vittima è stato rintracciato e arrestato. Su di lui ritrovata la refurtiva oltre a 24 dosi di crack pronte ad essere vendute. Ignota per il momento l'identità del secondo aggressore.

La maxi operazione ha portato ad altri undici arresti nel quartiere di Frascati, cinque nella zona di Montesacro, due in quella di piazza Dante e uno ciascuno nelle zone di Trastevere, Trionfale e Roma Centro.