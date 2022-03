Come visitare la casa museo di Giorgio De Chirico a Roma La casa museo di Giorgio e Isa de Chirico si trova in piazza di Spagna al civico 31, al quarto piano del Palazzetto dei Borgognoni.

A cura di Enrico Tata

L'apertura al pubblico della casa romana di Giacomo Balla è stata un grandissimo successo, ma non tutti i romani sono a conoscenza dell'opportunità di poter visitare un'altra casa museo di un famoso artista a lui contemporaneo: Giorgio De Chirico, uno dei principali rappresentanti della pittura metafisica italiana. La casa museo è visitabile in tutte le settimane dell'anno, ma in questi giorni è inserita in un evento organizzato dall'Associazione Nazionale Case della Memoria per il 2 e 3 aprile che riguarda proprio le case di personaggi illustri a livello nazionale. La rete riunisce 90 case museo in 13 regioni italiane. "Due giorni di porte aperte per riaccendere l’attenzione sulle tantissime case di personaggi illustri di cui è disseminato il nostro Paese. Un modo per “unire le forze” e dire: noi cisiamo. Quello che da quasi vent’anni anima la nostra associazione è proprio la voglia di non lasciare indietro nessuno, ma anzi, fare il più possibile rete per arrivare a un fine comune: che si parli delle case dei “Grandi”, per alimentare la voglia di scoprirle e immergersi nella loro atmosfera", ha speigato Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. Qua il link al sito dell'iniziativa.

La casa museo di Giorgio e Isa de Chirico si trova in piazza di Spagna al civico 31, al quarto piano del Palazzetto dei Borgognoni. De Chirico ci ha vissuto dal 1947 al 1978, anno della sua morte. L'appartamento si sviluppa su tre piani, due dei quali aperti al pubblico. Al primo piano c'è l'ingresso, due salotti, una sala da pranzo e l'ufficio della Fondazione (che era una cucina). Al secondo piano ci sono le stanze da letto di Giorgio e Isa e lo studio del pittore. I mobili e gli effetti personali sono originali. Ci sono poi alcune sue opere, libri calchi in gesso, colori e pennelli originali.

Il prezzo del biglietto intero è di 8 euro, mentre il biglietto ridotto per over 65 e under 18 è di 5 euro. I bambini al di sotto dei 12 anni entrano gratis. Qua il sito della casa museo.