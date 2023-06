Come si potrà accedere alla Fascia Verde a Roma: il meccanismo Move-In e gli ingressi bonus alla Ztl Il sindaco Gualtieri ha annunciato le nuove regole per l’ingresso nella Ztl Fascia Verde di Roma. Oltre a posticipare i divieti, le altre due novità sostanziali sono l’introduzione del meccanismo Move-In, già sperimentato a Milano, e di un carnet di ingressi bonus.

A cura di Enrico Tata

Sarà la Regione Lazio a decidere sul via libera alle modifiche sulle regole di accesso alla Ztl Fascia Verde di Roma, annunciate dal sindaco Roberto Gualtieri. Dopo le proteste da parte dei cittadini, l'amministrazione capitolina è tornata sui suoi passi e ha aggiornato il testo di una delibera i cui divieti imposti avrebbero riguardato oltre 400mila automobili private.

Quali sono i nuovi divieti: auto diesel Euro 4 non potranno accedere alla Ztl VAM

I divieti per le auto Euro 4 e 5 diesel e Euro 3 benzina saranno posticipati di un anno, anche se, per esempio i diesel Euro 4 potranno entrare nella Fascia Verde, ma non nella Ztl VAM (in pratica centro storico, Monteverde, Prati, Gregorio VII, Trastevere e Testaccio). Qua i confini della Ztl Vam.

Il sistema Move-In e il bonus ingressi nella Fascia Verde per le automobili

Le altre due novità sostanziali delle nuove regole sono l'introduzione del meccanismo Move-In, già sperimentato a Milano, e di un carnet di ingressi bonus.

Il sistema Move-In permetterà di dotarsi di un meccanismo montato sull'automobile, una sorta di scatola nera, che permette di calcolare i chilometri percorsi e segnalare la soglia limite raggiunta. Le vetture potranno percorrere da 600 a 4mila chilometri all'interno della Fascia Verde. Come è facile intuire, il chilometraggio massimo consentito varierà in base alla classe del veicolo e al carburante: più inquinante è la macchina e minori saranno i chilometri consentiti. Non è ancora chiaro se questo meccanismo Move-In si applicherà a tutte le vetture, anche quelle più ‘anziane' di classe Euro 0 ed Euro 1.

Gli ingressi bonus consistono nella possibilità di ottenere un carnet di ingressi limitati all'interno del perimetro della Fascia Verde. In questo caso, i cittadini avranno a disposizione 30 o 60 accessi annuali al massimo alla Ztl senza incorrere in una multa.

Attivi da novembre i 51 varchi d'accesso alla Ztl

Nelle prossime ore la Regione Lazio dovrà esaminare la proposta di modifica avanzata da Roma Capitale e decidere se dare o meno l'ok alle nuove regole di accesso alla Fascia Verde.

La grande novità rispetto al passato su cui punta Gualtieri è l'installazione e l'attivazione, da novembre, dei 51 varchi di accesso alla Ztl, che rendono certe le multe per i trasgressori. Come ha più volte ricordato il sindaco, il divieto di accesso alla Ztl per alcune categorie di veicoli era stato già deciso dall'amministrazione Raggi, ma di fatto non c'era un meccanismo in grado di multare i cittadini che non rispettavano le regole. Il Campidoglio inoltre ha smentito le notizie sulla riduzione del perimetro della Ztl Fascia Verde che, quindi, resterà quella delimitata dai confini nella mappa in basso (qua il perimetro).