Romani infuriati sulla Fascia Verde: quante sono davvero le automobili che devono essere rottamate Quante sono davvero le automobili colpite dai nuovi divieti che entreranno in vigore fino a novembre 2024 per accedere alla Ztl Fascia Verde di Roma.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Da novembre 2023 entreranno in vigore le nuove regole della Ztl Fascia Verde a Roma. Secondo alcune stime pubblicate nei giorni scorsi, i divieti riguarderanno 30mila automobili, che non potranno più circolare in buona parte della città e che quindi, di fatto, dovranno essere rottamate.

Se però l'analisi viene effettuata anche sulle regole che entreranno in vigore tra un anno e mezzo, cioè a novembre 2024, le macchine che non potranno circolare all'interno della nuova Fascia Verde diventano molte di più. Poco meno di mezzo milione.

Quante sono le auto che devono essere sostituite per accedere alla Fascia Verde

In altre parole, in meno di due anni più di 400mila automobili dovranno essere sostituite. Tradotto ancora in altri termini, calcolando (molto al ribasso) circa 10mila euro per l'acquisto di una nuova automobile, i romani potrebbero dover spendere complessivamente 4 miliardi di euro per rinnovare il parco auto che può circolare in città (escludendo da questi conti, tra l'altro, le automobili che già adesso sono troppo inquinanti e non possono accedere all'interno della Fascia Verde).

La mappa della Fascia Verde

Andiamo con ordine: dal primo novembre del 2024, secondo le nuove regole, non potranno più entrare, circolare e parcheggiare all'interno della Fascia Verde (che ricordiamo comprende buona parte dei quartieri di Roma che si trovano all'interno del Grande Raccordo Anulare) le automobili alimentate a benzina Euro 3 e inferiori e le automobili alimentate a diesel Euro 5 e inferiori.

Quante sono le automobili che circolano ogni giorno a Roma

A Roma, come abbiamo ricordato, circolano 1,7 milioni di automobili. Di queste, circa un milione sono già a norma e possono circolare, di cui oltre 600mila Euro 6, le meno inquinanti. Ci sono poi molte automobili che già adesso inquinano troppo e non possono accedere alla Fascia Verde, e sono poco meno di 350mila. Quante sono, invece, le automobili che che saranno colpite dai divieti che entreranno in vigore a novembre 2023 e a novembre 2024? In pratica le circa 70mila automobili alimentate a benzina Euro 3 e le oltre 340mila vetture alimentate a diesel Euro 3-Euro 4 ed Euro 5.

Di seguito una tabella su dati Aci pubblicata su Twitter sul profilo ‘Mercurio Viaggiatore'.

La petizione contro le nuove regole sulla Fascia Verde

Insomma: 400mila romani dovranno cambiare la loro automobile o rinunciarvi se non vogliono ricevere la multa grazie a uno dei 51 nuovi varchi elettronici di accesso alla Fascia Verde che staranno installati nelle prossime settimane. È facile comprendere, quindi, perché sta avendo molto successo una petizione lanciata da Fabrizio Santori, Lega, su Change.org per chiedere l'annullamento dei nuovi divieti. Ad oggi (29 aprile) hanno firmato oltre 18.500 persone.