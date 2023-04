Fascia Verde a Roma 2023: mappa, orari e chi può circolare Tutte le categorie di veicoli che non possono accedere all’interno della Ztl Fascia Verde a Roma con gli orari e la mappa delle strade. A partire da novembre 2023 entreranno in vigore nuovi divieti.

A cura di Enrico Tata

La nuova Fascia Verde di Roma

La Fascia Verde di Roma è la Ztl, Zona a Traffico Limitato, più grande della Capitale e comprende al suo interno la Ztl Anello Ferroviario. Dal lunedì al sabato, con esclusione delle domeniche e anche dei giorni festivi infrasettimanali, non possono accedere, circolare e sostare al suo interno, sia di giorno che di notte, alcune categorie di veicoli. Recentemente sono stati ampliati e rivisti i confini di questa Ztl ed è in corso l'installazione dei varchi elettronici per controllare gli accessi. Da novembre 2023, inoltre, l'accesso alla Ztl Fascia Verde sarà vietato a nuove categorie di automobili nella fascia 7.30-20.30.

Ztl Fascia Verde di Roma: mappa e orari 2023

In basso ecco una mappa che mostra i confini della Ztl (scaricabile qui in pdf), attiva per alcune categorie di veicoli 24 ore su 24 e per altre, da novembre 2023, dalle 7.30 alle 20.30. Nella delibera di giunta con cui viene approvata la nuova Fascia Verde c'è una mappa con l'elenco delle strade che definiscono il perimetro della Ztl.

L'elenco delle strade in Fascia Verde

Sul sito di Roma Mobilità è possibile cercare tutte le strade di Roma e capire se si trovano all'interno della nuova Fascia Verde oppure no.

Leggi anche Confermato il bonus trasporti 2023: come funziona e come richiederlo a Roma con Atac e Cotral

Di seguito l'elenco degli incroci dove saranno posizionati i 51 nuovi varchi d'accesso alla Ztl:

Via Aurelia – Circovallazione Aurelia Via Madonna del Riposo – Piazza di Villa Carpegna Via Giuseppe Tornielli -Via Isacco Newton Vicolo di Papa Leone – Via Alberese Via della Magliana – Altezza civico 309 Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. Centro) Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. EUR) Via Cristoforo Colombo – corsie centrali Via Laurentina Via Cristoforo Colombo – corsie laterali Via Laurentina Via Luigi Perno – Via Laurentina Piazzale Roberto Ardigò – Via Laurentina Viale del Tintoretto – Via Laurentina Via del Serafico – Via Laurentina Via Vitellia – Piazzetta del Bel Respiro Via Ardeatina -Via di Tor Carbone Via di Tor Carbone – Via Ardeatina Via Torricola – Via Ardeatina Via del Casale Rotondo – Via Appia Nuova Via Appia Nuova – Via Pizzo di Calabria Circovallazione Tuscolana – Via Tuscolana / Piazza di Cinecittà Via Tuscolana – Via Palmiro Togliatti Via Statilio Ottato – Viale Palmiro Togliatti Via Giuseppe Chiovenda – Viale Palmiro Togliatti Via Santi Romano – Viale Palmiro Togliatti Via Casilina – Via Palmiro Togliatti Via dei Pioppi – Via Palmiro Togliatti Via dei Platani – Viale Palmiro Togliatti Via dei Sesami – Viale Palmiro Togliatti Via dei Gelsi – Viale Palmiro Togliatti Via Prenestina (dir. Via dei Larici) – Via Palmiro Togliatti Via Prenestina – Via Palmiro Togliatti Via Collatina – Via Palmiro Togliatti Via Furio Cicogna – Via Tiburtina Via Tiburtina – Via di Rebibbia Via Nomentana – Viale Kant Via Ettore Romagnoli altezza civico 89 Viale Adriatico – Via Col di Rezia Via Lampedusa – V.le Jonio Via Pantelleria – V.le Jonio Largo Valtournanche Altezza civico 36 Via Salaria Altezza PMV TE/20 Via Salaria – Via del Foro Italico Via Flaminia altezza svincolo Via Flaminia Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania (controviale) Via Cassia Nuova – Via Pareto Via Vilfredo Pareto altezza civ.19 Via di Vigna Stelluti Altezza civico 8 Via Riccardo Zandonai – Largo dei Giuochi Delfici Via Trionfale – Largo Cervinia Via Vittorio Montiglio – Via Luigi Arbib Pascucci

Chi non può circolare nella Ztl Fascia Verde di Roma

Non possono circolare all'interno della Ztl Fascia Verde:

autoveicoli alimentati a benzina o a gasolio (diesel) pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2

autoveicoli alimentati a gasolio Euro 3

ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina pre Euro 1 ed Euro 1

ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2.

Da novembre 2024 non potranno accedere alla Fascia Verde anche:

autoveicoli alimentati a benzina Euro 3

Per quanto riguarda i divieti temporanei, essi saranno validi da novembre a marzo nella fascia oraria 7.30-20.30, da lunedì al sabato, con esclusione dei festivi e delle domeniche.

Dal 1 novembre 2023 non potranno accedere alla Fascia Verde in questa fascia oraria le seguenti categorie di veicoli:

autovetture alimentate a gasolio Euro 4

ciclomotori e motoveicoli a gasolio Euro 3

veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio Euro 4 nelle fasce 7.30-10.30 e 16.30-20.30

A partire dal 1 novembre 2024 il divieto sarà esteso alle seguenti categorie di veicoli:

autovetture alimentate a gasolio Euro 5

veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio Euro 5 nelle fasce 7.30-10.30 e 16.30-20.30

Rientrano nei divieti anche le automobili con alimentazione Bi-Fuel (benzina-gpl o benzina-metano), Mixed-Fuel (gasolio-gpl) e Dual-Fuel (gasolio-metano).

Chi può circolare nella Ztl a Roma

Possono circolare nella Ztl Fascia Verde di Roma tutte le automobili classe Euro 6, cioè quelle immatricolate a partire dal 1 settembre 2015 alimentate sia a diesel che benzina. Rientrano nella categoria di auto con meno impatto sull'ambiente anche tutti gli ibridi e, ovviamente le auto elettriche. Possono circolare senza problemi anche le auto classe Euro 5 alimentate a benzina (immatricolate dopo il 2009). Ovviamente per quanto riguarda le classi Euro, più il numero è basso più l'auto è inquinante. Gli Euro 5 diesel, come detto in precedenza, non potranno accedere alla Ztl Fascia Verde a partire dal 1 novembre 2024.

Come ottenere le deroghe

Possono ottenere una deroga tutti i veicoli muniti del contrassegno per persone con disabilità. Deroghe anche per gli autobus pubblici, i veicoli della polizia, del soccorso stradale e per le emergenze, anche sociali, per la gestione dei rifiuti e per la gestione emergenziale del verde.

Sono previste deroghe anche per i veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V, e per i veicoli d'epoca, ma soltanto in occasione di eventi autorizzati dagli organi competenti.

Le multe per chi entra in Fascia Verde a Roma

La multa per i veicoli che accedono nella Fascia Verde nonostante il divieto prevede una sanzione minima di 163 euro, che può arrivare in alcuni casi fino a 658 euro. In caso di violazione recidiva del divieto è prevista la sospensione della patente fino a 30 giorni.