Mild hybrid, full hybrid e plug-in: tipologie e differenze tra le auto elettriche in vendita Le auto elettriche non sono solo elettriche. Sul mercato ci sono anche le ibride, con doppio motore termico e a scoppio. La potenza del motore elettrico e le funzioni dell’auto incidono su costi, consumi ed emissioni. In questo articolo vi spieghiamo le principali differenze tra auto mild, full e plug-in hybrid. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 23 gennaio del 2024 sono stati aperti gli incentivi per le auto elettriche. Non parliamo solo di Tesla. Negli ultimi anni il mercato delle auto elettriche non è diventato solo più grande ma anche più complesso. Non esistono solo le auto completamente elettriche ma anche un lungo elenco di veicoli che mischiano le tecnologie dell’elettrico con quelle dei motori a scoppio.

I motivi per prendere una macchina elettrica possono essere parecchi. Si parte dall’ecologia, producono meno emissioni di un’auto con motore termico, hanno meno limitazioni per le Ztl e soprattutto possono avere un costo d’acquisto ridotto grazie agli incentivi. A gennaio sono stati stanziati 570 milioni di euro in incentivi per l’acquisto di un’auto con motore elettrico.

Ormai praticamente tutti i grandi produttori stanno investendo nel settore delle auto elettriche. Certo, al momento acquistare un auto elettrica è ancora un investimento con qualche dubbio anche se ci sono ancora molti miti da sfatare. Le batterie con il tempo perdono di capacità, se c’è un guasto i meccanici tradizionali potrebbero non essere in grado di ripararlo e la rete delle colonnine per la ricarica non è così fitta in Italia.

Leggi anche Queste sono le foto del lancio fallito della Starship di SpaceX, sembrano quadri astratti

Le diverse tipologie di auto elettriche

Per auto elettriche si intende una sola tipologia di auto: quelle che alimentate solo da un motore elettrico. Il campo più vario è quello delle auto ibride. I modelli in commercio sono tre: mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid. Tutte queste auto hanno due motori: uno elettrico con una potenza che varia in base alla tipologia di automobile.

Le mild hybrid

Potenza : Le auto elettriche mild hybrid sono quelle che hanno il motore elettrico meno potente. Questa unità permette di sostenere l’auto negli stop and go, favorendo la ripartenza del veicolo.

: Le auto elettriche mild hybrid sono quelle che hanno il motore elettrico meno potente. Questa unità permette di sostenere l’auto negli stop and go, favorendo la ripartenza del veicolo. Batteria : Le batteria delle mild hybrid possono essere dai 12 ai 48 Volt. Non si possono ricaricare alla colonnina ma si ricaricano con un sistema che assorbe energia dal movimento dell’auto

: Le batteria delle mild hybrid possono essere dai 12 ai 48 Volt. Non si possono ricaricare alla colonnina ma si ricaricano con un sistema che assorbe energia dal movimento dell’auto Consumi : Le mild hybrid possono ridurre i consumi i una piccola percentuale: secondo diverse stime non siamo oltre il 15%.

: Le mild hybrid possono ridurre i consumi i una piccola percentuale: secondo diverse stime non siamo oltre il 15%. Emissioni : Le emissioni variano in base ai modelli di auto, nel migliore dei casi siamo sui 104 g/Km di CO2.

: Le emissioni variano in base ai modelli di auto, nel migliore dei casi siamo sui 104 g/Km di CO2. Costi: Anche qui pare tutto dal modello, le auto più economiche dotate di questa tecnologia partono da 13.000 euro

Le full hybrid

Potenza : Le auto full hybrid hanno sempre un motore termico e uno elettrico. Questa volta però il motore elettrico è più potente e permette all’auto di muoversi per alcuni chilometri senza utilizzare il motore termico.

: Le auto full hybrid hanno sempre un motore termico e uno elettrico. Questa volta però il motore elettrico è più potente e permette all’auto di muoversi per alcuni chilometri senza utilizzare il motore termico. Batteria : La batteria aumenta le sue capacità, anche se non sono ancora così potenti da essere ricaricate con le colonnine.

: La batteria aumenta le sue capacità, anche se non sono ancora così potenti da essere ricaricate con le colonnine. Consumi : Con le auto full hybrid I consumi vengono effettivamente abbattuti. Secondo le stime di Electric Days parliamo di un abbattimento dei consumi nell’ordine del 30%.

: Con le auto full hybrid I consumi vengono effettivamente abbattuti. Secondo le stime di Electric Days parliamo di un abbattimento dei consumi nell’ordine del 30%. Emissioni : Le emissioni per le auto modello full hybrid si muovono su una fascia che va dai 60 g/km ai 120 g/km di CO2.

: Le emissioni per le auto modello full hybrid si muovono su una fascia che va dai 60 g/km ai 120 g/km di CO2. Costi: I costi per le full hybrid, almeno a prezzo di listino aumento. Qui si parte da almeno 20.000 euro.

Le plug-in hybrid

Potenza : Le auto elettriche plug-in sono le più potenti per quanto riguarda la gamma delle hybrid, almeno in termini di potenza del motore elettrico. Hanno una discreta autonomia e soprattutto possono arrivare, solo in elettrico, a una velocità superiore ai 135 km/h.

: Le auto elettriche plug-in sono le più potenti per quanto riguarda la gamma delle hybrid, almeno in termini di potenza del motore elettrico. Hanno una discreta autonomia e soprattutto possono arrivare, solo in elettrico, a una velocità superiore ai 135 km/h. Batteria : La capacità della batteria sfiora i 30 kWh. Può essere ricaricata direttamente alle colonnine. Lo spazio occupato da tutto il carico di questo sistema però in alcuni modelli può togliere spazio al serbatoio per il carburante del motore termico.

: La capacità della batteria sfiora i 30 kWh. Può essere ricaricata direttamente alle colonnine. Lo spazio occupato da tutto il carico di questo sistema però in alcuni modelli può togliere spazio al serbatoio per il carburante del motore termico. Consumi : I consumi delle auto plug-in possono variare molto. Se usate sempre in modalità elettrica si può abbattere ovviamente parecchio il prezzo dei carburante. Prendendo lo stesso modello di auto, con un sistema mild hybrid il costo per 100 km è di 12 euro di carburante, per una plug-in invece si arriva a circa 8 euro.

: I consumi delle auto plug-in possono variare molto. Se usate sempre in modalità elettrica si può abbattere ovviamente parecchio il prezzo dei carburante. Prendendo lo stesso modello di auto, con un sistema mild hybrid il costo per 100 km è di 12 euro di carburante, per una plug-in invece si arriva a circa 8 euro. Emissioni : Le emissioni delle auto plug-in ovviamente si abbassano ancora di più. Qui la fascia si ferma tra 21 e 60 g/km di CO2.

: Le emissioni delle auto plug-in ovviamente si abbassano ancora di più. Qui la fascia si ferma tra 21 e 60 g/km di CO2. Costi: Il prezzo di partenza delle plug-in hybrid è decisamente più alto rispetto agli altri modelli. I modelli più economici sono già sopra i 30.000 euro.

Le tipologie di auto elettriche a confronto