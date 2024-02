Perché Apple ha rinunciato a costruire la sua auto elettrica La domanda di veicoli elettrici è diminuita negli ultimi mesi, e i costi di finanziamento rimangono elevati. Sembra che Apple voglia dedicare maggiori risorse ai suoi progetti di intelligenza artificiale generativa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Apple ha investito miliardi di dollari per costruire un'auto elettrica a guida autonoma. Poi ha deciso di interrompere tutto. Per 10 anni il progetto è stato fonte di intense speculazioni, l'azienda ha assunto dirigenti di aziende automobilistiche come Lamborghini e Tesla per supervisionare lo sviluppo del veicolo, e ha acquisito la startup di auto autonome come Drive.ai nel 2019. Apple, con il suo progetto dell'auto elettrica a guida autonoma, chiamato ‘Titan’, voleva diversificare la produzione dell'azienda al di là dell'iPhone e entrare in un nuovo mercato. Eppure ha deciso di cambiare i suoi piani. Secondo Bloomberg News, molti dipendenti del progetto verranno spostati nella divisione intelligenza artificiale (IA) dell'azienda.

Sembra essere la mossa giusta. L'indiscrezione infatti ha fatto salire i titoli di Apple a Wall Street di oltre l'1,2%. Non solo. Per Ray Wang, fondatore e amministratore delegato della società di consulenza Constellation Research, "questa è una decisione intelligente e attesa da tempo. La domanda di mercato per i veicoli elettrici non c'è, e l'intelligenza artificiale è il luogo in cui si svolge tutta l'azione", ha spiegato alla Bbc. L'annuncio dell'azienda è stato una sorpresa per centinaia di dipendenti che hanno lavorato al progetto dell'auto elettrica, ha riferito Bloomberg , e chi non riuscirà ad essere ricollocato nei team di lavoro per l'intelligenza artificiale, rischia di essere licenziato.

Il grande piano di Apple

I piani sono cambiati più volte. L'idea di realizzare un'auto elettrica arriva nel 2014, ma portare il prodotto sul mercato si è rivelato più difficile del previsto. Apple ha dovuto licenziare dozzine di dipendenti nel 2016 e il dirigente chiave responsabile del progetto ha lasciato l'azienda passando a Ford nel 2021. A inizio gennaio Bloomberg ha annunciato che la data di rilascio stimata per l’auto elettrica era stata posticipata al 2028.

Secondo la testata, Apple aveva ridimensionato nell'ultimo periodo il progetto, passando da un veicolo completamente autonomo a uno con alcune funzionalità di guida autonoma. Il piano originale prevedeva infatti un'auto senza volante e pedali, con interni simili a quelli di una limousine.

Perché ha deciso di abbandonare ora il progetto

Sembra che Apple voglia dedicare maggiori risorse ai suoi progetti di intelligenza artificiale generativa, diversi ricercatori e ingegneri che lavoravano nei team dell'auto elettrica verranno trasferiti. E infatti Cook ha annunciato, durante la riunione trimestrale sugli utili a inizio febbraio, che Apple stava investendo “un’enorme quantità di tempo e impegno” nell’intelligenza artificiale e che avrebbe fornito nuove funzionalità basate sull'IA ai consumatori entro l’anno.

Il mercato difficile delle auto elettriche

La domanda di veicoli elettrici è diminuita negli ultimi mesi, e i costi di finanziamento rimangono elevati. Persino i giganti dell’industria automobilistica statunitense come Ford e General Motors hanno deciso di rinviare i piani per espandere la produzione di veicoli elettrici.

La settimana scorsa, il produttore di camion elettrici Rivian ha annunciato che avrebbe tagliato la sua forza lavoro del 10% spiegano che non si aspettava alcuna crescita della sua produzione quest’anno. A gennaio, invece, Tesla ha avvertito che la crescita delle vendite sarebbe stata più debole rispetto al 2023 . Elon Musk ha anche ripostato la notizia su X, accompagnandola con due emoji, uno di un saluto e l'altra di una sigaretta.