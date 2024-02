Nuovi incentivi auto 2024, la tabella degli importi e chi può avere il bonus 2mila euro per vetture usate Gli incentivi auto 2024 partiranno nelle prossime settimane, con importi fino a 13.750 euro per chi acquista un’auto elettrica rottamando un’auto inquinante e presentando un Isee basso. Sarà previsto anche un bonus da 2mila euro per chi vuole comprare un auto usata, ma solo se si rispettano i requisiti. Ecco la tabella degli importi e quando partono gli incentivi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

I nuovi ecoincentivi per l'acquisto di veicoli poco inquinanti entreranno in vigore a breve: è probabile che la procedura venga ultimata a marzo, e fino ad allora resteranno in vigore i vecchi bonus. Nel frattempo il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha chiarito quali saranno gli sconti offerti – anche senza rottamazione – per chi vuole comprare un'auto nuova. I nuovi incentivi andranno da 1.500 euro a 13.750 euro, a seconda del tipo di mezzo che si vuole comprare, di quale si rottama e anche del proprio Isee.

Nel complesso, ci saranno a disposizione 793 milioni di euro per gli incentivi auto. Questi saranno divisi in base alla categoria, con una differenza rispetto al passato. Le auto completamente elettriche, che hanno emissioni tra 0 e 20 grammi di CO2 al chilometro, avranno ‘solo' 240 milioni di euro, contro i 403 milioni riservati alle full hybrid, mild hybrid e quelle con motore a Gpl o benzina a basso consumo, che inquinano di più (tra i 61 e i 135 grammi di CO2 al chilometro). In passato, la priorità era stata data alle auto elettriche, mentre le altre avevano terminato rapidamente i fondi disponibili. Gli altri 150 milioni di euro, poi, sono dedicati alle ibride plug-in.

Diventerà possibile in alcuni casi anche rottamare le auto Euro 5, che finora erano state escluse, ma solo per chi vuole comprare un'auto elettrica o ibrida plug-in e si ha un Isee basso. In generale per essere valide per la rottamazione, i veicoli devono essere di proprietà del beneficiario o di un suo familiare convivente da almeno un anno. Questa soglia sarà alzata a due anni se a chiedere l'incentivo non è una persona ma un'azienda (i concessionari non potranno accedere al bonus).

C'è poi il sostegno ai redditi bassi. Chi ha un Isee sotto i 30mila euro potrà avere un aumento dell'incentivo pari al 25% del totale. Questo significa che, nei casi più favorevoli, il bonus arriverà a 13.750 euro.

L'importo degli incentivi auto 2024, la tabella per categoria

Per le auto elettriche, quelle che inquinano emettendo tra gli 0 e 20 grammi di CO2 per ogni chilometro, gli incentivi si potranno applicare se il prezzo dell'auto è al massimo di 35mila euro (Iva esclusa). Questi saranno i valori del bonus:

6mila euro per chi non rottama un'altra auto

11mila euro per chi rottama un'auto Euro 0, 1 o 2

10mila euro per chi rottama un'auto Euro 3

9mila euro per chi rottama un'auto Euro 4

Come detto, questi valori saranno aumentati del 25% per chi ha un Isee familiare al di sotto dei 30mila euro. Questo significa che l'importo degli incentivi diventerà:

7.500 euro per chi non rottama un'auto

13.750 euro per chi rottama un'auto Euro 0, 1 o 2

12.500 euro per chi rottama un'auto Euro 3

11.250 euro per chi rottama un'auto Euro 4

8mila euro per chi rottama un'auto Euro 5 (solo in questo caso sarà ammessa la rottamazione delle Euro 5, che è esclusa per chi ha un Isee più alto)

Per la categoria di auto che emettono 21-60 gr di CO2 al chilometro (cioè principalmente le ibride plug-in) il valore massimo ammesso sarà di 45mila euro, Iva esclusa. Il valore del bonus sarà:

4 mila euro per chi non rottama un'auto

8 mila euro per chi rottama un'auto Euro 0, 1 o 2

6 mila euro per chi rottama un'auto Euro 3

5.500 euro per chi rottama un'auto Euro 4

Anche in questo caso, gli importi aumentano per chi ha un Isee sotto i 30mila euro:

5 mila euro per chi non rottama un'auto

10 mila euro per chi rottama un'auto Euro 0, 1 o 2

7.500 euro per chi rottama un'auto Euro 3

6.875 euro per chi rottama un'auto Euro 4

5mila euro per chi rottama un'auto Euro 5

Infine, ci sono le auto con emissioni 61-135 grammi di CO2 per km, che saranno ammesse con un valore massimo di 35mila euro Iva esclusa. Non ci saranno aumenti, in questo caso, per chi ha un Isee sotto i 30mila euro. Il valore del bonus è questo:

senza rottamazione non ci sono incentivi

3 mila euro per chi rottama un'auto Euro 0, 1 o 2

2mila euro per chi rottama un'auto Euro 3

1.500 euro per chi rottama un'auto Euro 4

Ci sono poi gli incentivi per i ciclomotori, i motocicli e i quadricicli elettrici. Questi avranno a disposizione una somma pari a 30 milioni di euro in tutto. Il bonus sarà pari al 30% del valore del mezzo (arrivando al massimo a erogare 3mila euro) se non c'è rottamazione, oppure pari al 40% del valore (erogando al massimo 4mila euro) se si rottama un altro veicolo. Per i ciclomotori, motocicli e quadricicli non elettrici ci saranno incentivi che non sono stati ancora dettagliati, finanziati con appena 5 milioni di euro.

Come ottenere il bonus auto usate da 2mila euro

C'è anche un bonus da 2mila euro per chi vuole comprare un'auto usata, ma a patto di rispettare condizioni specifiche. Innanzitutto, l'auto deve essere di categoria Euro 6. In più, la stessa auto non deve avere beneficiato in passato di altri incentivi. Il prezzo deve essere al massimo di 25mila euro (Iva esclusa). Infine, per avere il bonus bisogna rottamare un'altra auto, che si possiede da almeno un anno. Quest'altra automobile deve essere di categoria Euro 4 o più bassa. Il bonus sarà erogato fino a esaurimento fondi (il tetto è fissato a 20 milioni di euro).

Quando partono i nuovi incentivi auto 2024

Al momento sono in vigore i vecchi incentivi, con importi più ridotti. I nuovi incentivi per il 2024 sono già stati presentati dal governo, ma dovranno essere esaminati dalla Corte dei conti e approvati dal governo. Nel complesso, queste operazioni dovrebbero richiedere alcune settimane. Insomma, non c'è ancora una data certa, ma si può stimare che i nuovi incentivi entreranno in vigore nel mese di marzo 2024.