Tesla taglia ancora i prezzi in Italia: quanto costa ora l’auto elettrica di Elon Musk

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Tesla non vuole essere la Lamborghini delle auto elettriche. Il primo modello prodotto dalla casa automobilistica guidata da Elon Musk è stata la Roadster, una vettura con la carrozzeria mutuata dal design della Lotus Elise. Il prezzo di vendita era circa di 100.000 euro. Quasi 15 anni dopo quel modello, Tesla punta a vendere più auto a prezzi più bassi. In attesa dell’ormai famigerata Model 2 ora l’azienda ha cominciato un taglio ai prezzi in diversi mercati.

Tesla ha abbassato di quasi 2.000 euro il prezzo di listino di due varianti della Model 3: la Model 3 RWD e la Model 3 Long Range. La Model 3 è già la variante più economica delle auto a marchio Tesla. Oggi la Model 3 a trazione posteriore costa 40.490 euro. La Long Range a trazione integrale invece arriva a costare 47.990 euro. Tesla aveva abbassato i prezzi già nel 2023.

Quanto costa una Tesla Model 3 in Italia

I prezzi a listino di Tesla per questi due modelli si sono abbassati giusto di 2.000 euro. I prezzi che abbiamo riportato fanno riferimento alla versione base delle vettura. Qualsiasi aggiunta aumenta il prezzo di partenza. A partire dalla verniciatura. Solo il Bianco Perla e il Nero Pastello sono di serie, se volete una Tesla Ultra Rosso dovete già pagare 2.000 euro in più. L’optional più costoso è la Guida autonoma al massimo potenziale: il costo è di 7.500 euro.

I modelli Tesla e l’ecobonus

Oltre al taglio dei prezzi, la Model 3 ha anche un altro punto a suo favore: è uno dei modelli di Tesla che rientrano negli incentivi previsti dall’Ecobonus. Questa misura prevede una serie di finanziamenti per chi decide di acquistare un’auto elettrica.

L’incentivo più grande prevede 3.000 euro senza rottamazione e 5.000 euro con rottamazione. Sono previsti sconti ulteriori per chi ha un Isee sotto i 30.000 euro. Per adessso la strategia di abbassamento dei prezzi di Tesla ha premiato: nel 2023 la Model Y è stato il modello di auto più venduto al mondo. Già nel 2022 era il modello di auto elettrica più venduto in Italia.