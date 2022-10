Il Suv di Tesla è l’auto elettrica più venduta in Italia ma il mercato è ancora piccolissimo Model Y è la versione crossover della Model 3. Il prezzo per il modello base è 49.990 euro.

A cura di Valerio Berra

Nella classifica delle auto elettriche più vendute in Italia nel mese di settembre le vetture di Tesla ricoprono due posti tra i primi cinque in classifica. La vetta del podio è stata conquista da Model Y, il Suv lanciato da Elon Musk nel marzo nel 2019 che è entrato in commercio nel gennaio 2020. Disegnato da Franz von Holzhausen (come tutti gli altri modelli di Tesla), Model Y è la versione crossover della Model 3. Ha un autonomia dichiarata di 533 km, arriva da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e come costi parte da 49.990 euro per i modelli a trazioni posteriore, per la trazione integrale si comincia invece da 65.990 euro.

Model Y ha superato la Fiat 500 elettrica, uno dei modelli che hanno fatto più successo nel mercato italiano delle auto elettriche. Al quarto posto si può trovare la sorella più piccola della Model Y, la Model 3. Qui parliamo di una berlina dalle forme più allungate che parte invece 57.490 euro. L’entusiasmo per la diffusione di auto elettriche in Italia però cala un po’ quando si vanno a vedere i numeri delle vendite dei singoli modelli.

I dati sulle auto elettriche vendute in Italia

Per conquistare il primo posto nella classifica Model Y ha avuto bisogno solo di 968 esemplari immatricolati. Poco più del doppio di quelli registrati dalla Fiat 500 elettrica, ferma a 470. In tutto settembre l’impatto delle auto elettriche su tutto il mercato italiano è stato del 4,5%, con un totale di 5.088 veicoli venduti. L’anno scorso, nello stesso mese, era stato dell’8%. Guardando i dati di tutto l’anno la situazione non migliora, anzi. Da gennaio a settembre sono state immatricolate in Italia 36.090 vetture elettriche. Qui il primo modello è la Fiat 500 con oltre 5.000 esemplari. La percentuale di mercato occupata però è ancora più bassa del parziale di settembre: in tutto il 2022 le auto elettriche sono state il 3,6% del mercato totale. Nello stesso periodo del 2021 avevano conquistato qualche decimale in più ed erano arrivate al 4%.