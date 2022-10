Il nuovo camion elettrico di Tesla è già stato avvistato in panne ai bordi di un’autostrada Il primi esemplari del camion elettrico di Tesla saranno venduti a dicembre. Pepsi ne ha già prenotati un centinaio.

A cura di Valerio Berra

“Guardate. È un camion Tesla, lo sto vedendo con i miei occhi”. Serge The Car Hauler è un piccolo youtuber. Ha 9.000 iscritti e i suoi video di solito fanno giusto qualche decina di visualizzazioni. Qualche giorno fa però ha avuto il suo lucky shot. Serge stava guidando un camion su una strada vicino a Fremont, in California. Riprendeva la strada che scorreva sotto le sue ruote quando a un certo punto ha dovuto fermarsi.

Di fianco a lui, in una corsia di immissione, c’era un camion Tesla completamente fermo. Non è chiaro perché fosse in sosta ma accanto c’era un furgoncino di assistenza, sempre marchiato Tesla. Il veicolo era in panne e bloccava anche il traffico attorno. Serge ha continuato a filmare e ha poi pubblicato tutta la clip su YouTube.

I prototipi di camion elettrici in circolazione

Il modello con cui Tesla ha deciso di entrare nel mercato dei camion si chiama Semi ed è, ovviamente, un mezzo elettrico. Ufficialmente non è ancora stato venduto: il primo acquirente a riceverlo sarà Pepsi che ne ha ordinati circa 100 esemplari. Dovrebbero arrivare verso questo dicembre. Il Semi di Tesla rappresenta una delle sfide più importanti per l’azienda fondata da Elon Musk. Questo veicolo può passare da 0 a 100 km/h in 5 secondi, può trasportare pesi fino a 36 tonnellate e percorrere circa 800 chilometri in autonomia.

Leggi anche Questi prodotti per la stiratura dei capelli aumentano il rischio di cancro nelle donne

La rete di alimentazione: i Megacharger

Tesla ha anche creato in California una serie di stazioni di ricarica definite Megacharger, ancora più potenti dei Supercharger. Attaccato a queste colonnine, in circa mezz'ora il Semi sarà in grado di recuperare energia necessaria per far muovere i suoi quattro motori per altri 600 chilometri. Sempre che non vada di nuovo in panne a bordo dell’autostrada.