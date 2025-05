Completati i test della prima auto volante: quanto costa e quando verrà lanciata sul mercato

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

In una celebre scena di Ritorno al futuro II (1989), il dottor Brown uscendo da una DeLorean in fumo, urlava: "Dove andiamo non c’è bisogno di strade". Per anni abbiamo sognato di decollare su ruote, eppure il sogno delle auto volanti si è rivelato il grande abbaglio del XX secolo. Ora però sono iniziati i primi test. L'azienda slovacca Klein Vision ha presentato AirCar. L'auto ha già ricevuto il Certificato ufficiale dall'Autorità dei trasporti slovacca, dopo aver condotto con successo 70 ore di test di volo e oltre 200 decolli e atterraggi.

Il 28 giugno 2021 ha effettuato il primo volo interurbano, un volo di 35 minuti dall'aeroporto internazionale di Nitra all'aeroporto internazionale di Bratislava. La versione aggiornata del veicolo è prevista entro la fine dell’estate e potrebbe presto entrare in produzione."L'AirCar realizza il sogno di una vita: portare la libertà del volo nelle mani delle persone comuni. Con il lancio del nostro prototipo di produzione, siamo un passo più vicini a trasformare il modo in cui il mondo si muove, fondendo strada e cielo in una nuova dimensione di mobilità personale", ha spiegato in una nota Anton Zajac, co-fondatore di Klein Vision.

Come funziona l'Air Car di Klein Vision

L'AirCar è dotata di ali e coda che si ripiegano o si estendono, a seconda della modalità scelta: auto o aereo. Per il passaggio dalla modalità terrestre a quella aerea vengono impiegati oltre 20 servomotori programmabili, che gestiscono la trasformazione automatizzata.

Il veicolo può raggiungere una velocità di 200 chilometri orari su strada e oltre 250 in volo, con un’autonomia di volo che arriva fino a 1.000 chilometri. Un'elica di spinta fissa è posizionata tra la fusoliera e la coda del veicolo, mentre un paracadute di emergenza è integrato nel sistema per garantire la sicurezza.

Zajac ha spiegato che il nuovo veicolo debutterà per effettuare i test entro la fine dell'estate, " potrebbe essere presto disponibile in commercio". Secondo Zajac, l'auto potrebbe arrivare a costare tra gli 800.000 dollari e 1 milione.

Il mercato delle auto volanti

Negli ultimi anni, diverse aziende come Joby Aviation, Airbus e Alef Aeronautics hanno sviluppato prototipi di veicoli elettrici a decollo verticale (eVTOL). Lo stesso Musk sta testando nuove Tesla in grado di volare. I nuovi veicoli promettono di eliminare il traffico, ridurre i tempi di viaggio e rivoluzionare il trasporto urbano. Non è però così semplice, ci sono enormi ostacoli tecnologici e normativi da superare.

Servono infrastrutture adeguate, regolamenti per il traffico aereo urbano e batterie più efficienti per garantire autonomia e sicurezza. Al di là dei prototipi che già vengono testati in pista potrebbero volerci ancora anni prima di accendere il motore e decollare su un'auto volante.