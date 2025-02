Le auto volanti sono decollate: il video dei primi test in città La Alef Model A è elettrica e in grado di decollare verticalmente, grazie a propulsori posizionati nel cofano e nel bagagliaio. È progettata per viaggiare su strada, decollare verticalmente quando necessario e volare sopra il traffico. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Rosso

Dove andiamo non c’è bisogno di strade, diceva il dottor Brown, in Ritorno al futuro II (1989). Eppure le auto volanti sono state l'abbaglio del XX secolo. Per anni abbiamo sognato di decollare su ruote, e ora sono iniziati i test di volo. Un video pubblicato dall'azienda Alef Aeronautics mostra un'auto volante che decolla verticalmente e sorvola la città di Santa Mateo, California.

L'auto volante, chiamata Alef Model A, è elettrica e in grado di decollare verticalmente, grazie a propulsori posizionati nel cofano e nel bagagliaio. “Questo test di guida e di volo rappresenta un'importante prova della tecnologia in un ambiente cittadino reale”, ha spiegato Jim Dukhovny, Ceo di Alef Aeronautics.

I nuovi test sulle auto volanti

La Alef Model A, è progettata per viaggiare su strada, decollare verticalmente quando necessario e volare sopra il traffico, "stiamo costruendo la soluzione ai problemi della moderna congestione", spiega Alef Aeronautics sul suo sito. L'auto potrebbe costare circa 300.000 dollari.

“Questo è il primo video pubblico di una macchina che guida e decollerà verticalmente e il test è stato un successo”, ha sottolineato la startup in un comunicato stampa. "Spero che questo video cambierò il mondo", ha aggiunto Dukhovny.

In realtà l'azienda da anni lavora al progetto eppure ha deciso di mostrare solo ora il video dei test di volo. “Siamo ossessionati dalla sicurezza e volevamo assicurarci che l’auto fosse abbastanza sicura per i consumatori prima di mostrarla”.

Promesse e ostacoli delle auto volanti

Le promesse delle auto volanti sono eliminare il traffico, ridurre i tempi di viaggio e rivoluzionare il trasporto urbano e Alef Aeronautics non è l’unica azienda che vuole realizzare il progetto.

Negli ultimi anni, diverse aziende come Joby Aviation, Airbus e Klein Vision hanno sviluppato prototipi di veicoli elettrici a decollo verticale (eVTOL). Lo stesso Musk sta testando nuove Tesla in grado di decollare verticalmente. Eppure non è così semplice, ci sono enormi ostacoli tecnologici e normativi da superare. Servono infrastrutture adeguate, regolamenti per il traffico aereo urbano e batterie più efficienti per garantire autonomia e sicurezza.

Secondo Charles Leocha, presidente del gruppo di consumatori Travelers United, "la Federal Aviation Administration è lontana almeno un decennio dall’autorizzare le auto volanti. Questo chiaramente frena le persone dall’acquistare i veicoli, anche perché si tratta di un investimento abbastanza importante".