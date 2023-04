Tesla taglia ancora i prezzi delle sue auto: quanto costa averne una in Italia La scelta di Elon Musk segue una strategia precisa: l’obiettivo è quello di aumentare i volumi di vendita per arrivare a due milioni di auto vendute nel 2023.

A cura di Valerio Berra

Chi ha comprato una Tesla negli ultimi mesi del 2022 non ha fatto esattamente un affarone. Dall’inizio del 2023 l’azienda di auto elettriche guidata da Elon Musk ha cominciato una politica più aggressiva sui prezzi delle auto. A gennaio il primo taglio, con il prezzo di listino delle auto che è sceso anche del 17%. L’obiettivo era da manuale di marketing: abbassare il prezzo dei veicoli per aumentare i volumi di vendita. L’analista Dan Ives aveva commentato: “È una mossa di poker che potrebbe aumentare le consegne tra il 12% e il 15%”.

Ora il nuovo taglio, distribuito su parecchie auto del listino a partire dalla Model 3. Ad essere interessati a questi tagli sono le versioni Long Range e la Performance, in entrambi in casi parliamo di versioni più potenti dei modelli base. Per la Long Range il prezo passa da 52.990 euro a 48.990 euro: 4.000 euro in meno. Mentre per la Performance il costo scende da 59.990 euro a 53.990 euro, qui invece si riesce a guadagnare 6.000 euro. La versione standard della Model 3 costa ancora 41.490 euro, ed è sempre la Tesla più economica. La Model S parte da un prezzo base di 105.990 euro, la Model X 114.990 euro e la Model Y 46.990 euro.

L’andamento delle vendite di Tesla

Tesla sta continuando a segnare un record di vendita dopo l’altro. Nel febbraio del 2023 il mercato delle auto elettriche in Europa è aumentato del 33% e il modello più venduto è stato proprio una Tesla: la Model Y. L’obiettivo dichiarato è arrivare a 2 milioni di auto vendute entro la fine dell’anno, così da segnare un + 52% rispetto al 2022. Lo sforzo è possibile, perché le fabbriche producono più auto e la rete di distribuzione è più solida. Il problema è capire se l’azienda riuscirà a reggere anche quando le grandi case di distribuzione riconvertiranno la loro produzione nell’elettrico. Per adesso gli investitori ci credono. Dopo un crollo fra dicembre e gennaio, ora il titolo Tesla si è assestato su un valore di 168 euro ad azione.