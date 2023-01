Tesla ha tagliato i prezzi delle sue auto in Europa: ecco quanto costano ora tutti i modelli Attualmente la Tesla più economica sul mercato italiano è arrivata a costare 44.990 euro. Il modello più costoso resta il crossover Model X per cui bisogna spendere 124.990 euro (nella versione base).

A cura di Valerio Berra

Tesla vende, e vende anche bene. Ma non abbastanza. O almeno, non abbastanza da soddisfare le previsioni degli analisti. E così l’azienda portata al successo da Elon Musk ha deciso di avviare una campagna per abbassare il prezzo dei suoi veicoli, soprattutto di quelli più venduti. La stessa decisione era stata presa nel mercato cinese ma negli ultimi giorni è arrivata anche negli Stati Uniti e in Europa.

La diminuzione dei prezzi non è simbolica. Parliamo di circa un 20% in meno sul prezzo di listino. Nel 2022 Tesla ha venduto 1,3 milioni di veicoli, abbastanza da diventare la leader mondiale nel mercato delle auto completamente elettriche. Il problema ora è l’arrivo della concorrenza. Al secondo posto c’è la cinese BYD ma dietro ci sono tutti i colossi delle automobili che stanno investendo sempre di più nei modelli elettrici, a partire da Volkswagen e General Motors.

I problemi di Tesla in Borsa

Nell’ultimo anno il titolo Tesla è precipitato in Borsa. Un’azione Tesla nel gennaio del 2022 veniva scambiata per oltre 300 euro. Ora è quotata, in ripresa, a 112 euro. Sarebbe facile vedere dietro questo tracollo solo la scelta di Elon Musk di dedicarsi all’acquisizione di Twitter. Le motivazioni sono più complesse e riguardano anche il rallentamento di alcuni mercati strategici.

La scelta di abbassare il prezzo di vendita dei modelli prodotti da Tesla potrebbe aiutare l’azienda a diventare più competitiva. L’obiettivo infatti sembra essere diminuire i margini di guadagno su ogni aiuto ma aumentare i volumi di vendita. Dan Ives, analista della banca di investimento statunitense Wedbush, ha spiegato al quotidiano The Guardian che si tratta di una mossa di poker:

“È una mossa di poker strategica di Musk. I tagli potrebbero aumentare le consegne tra il 12% e il 15%. Tesla ora ha una scala globale che non aveva alcuni anni fa e ha margini di flessibilità per fare mosse aggressive come questa per guadagnare nuove quote di mercato in questa corsa agli armamenti di veicoli elettrici”.

Le proteste in Cina

Prima di arrivare negli Stati Uniti e in Europa, i tagli ai prezzi dei modelli Tesla sono arrivati in Cina. Anche qua si parla di perdite consistenti, visto che i prezzi sono diminuiti anche del 17%. In alcuni punti vendita si sono incontrati per manifestare i clienti Tesla che aveva acquistato la loro auto nei mesi scorsi pagandola a prezzo pieno.

I costi delle auto Tesla in Italia

In questo momento le due Tesla più accessibili in Italia sono la Model 3 e la Model Y, in vendita a 44.990 euro e 46.990 euro. Per la Model X, il crossover elettrico, si parte invece da 124.990 euro. Mentre la Model S, il modello più elegante tra le auto firmate da Elon Musk, costa 115.990 euro.