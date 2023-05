Tesla ha rimesso in vendita la sua Model 3 Long Range, e ha tagliato ancora il prezzo Dopo nove mesi di assenza dal mercato, Tesla ha rimesso in vendita la Model 3 Long Range. Il prezzo è più basso del 18% rispetto all’ultima volta che è apparsa sul mercato.

A cura di Valerio Berra

Aumentare le vendite, allargare i clienti, costruire fabbriche più grosse e più automatizzate. Non è chiaro cosa diventerà Tesla in futuro. Ma i rischi per i prossimi anni sono evidenti. Elon Musk ha preso questa azienda quando era poco più che una startup e l’ha portata a una capitalizzazione di mercato da 532 miliardi di dollari. Se per anni questa azienda è stata un gioiello nel settore delle auto elettriche adesso la sua luce rischia di sbiadire: all’orizzonte le grandi case automobilistiche stanno preparando nuovi modelli elettrici. Vetture che andranno a fare concorrenza proprio a Tesla.

Dal 2023 Elon Musk ha cominciato una campagna per abbassare i costi delle sue auto, cosa che non è stata accolta esattamente con gioia da chi solo sei mesi fa aveva acquistato una Tesla a prezzo pieno. Ora un nuovo tassello. Dopo nove mesi dall’ultima comparsa, Tesla ha riaperto la possibilità di ordinare dal sito la Model 3 Long Range, la versione della Model 3 in grado di percorrere la maggior distanza della categoria. Il ritorno sul mercato però ha segnato un nuovo taglio di prezzi, arrivato al -18%. L’ultima volta che era in vendita la Model 3 Long Range costava 57.990 dollari, ora si trova a 47.240 dollari.

Il tunnel pieno di Tesla sotto Las Vegas continua a crescere

In tutto questo The Boring Company, altra azienda di Elon Musk, ha annunciato l’espansione del Vegas Loop, un tunnel che corre sotto la città di Las Vegas e permette agli utenti di muoversi di evitare il traffico in superficie. Il Vegas Loop sarà lungo in tutto oltre 100 kilometri. Detto così sembra una metropolitana, ma l’idea di Musk di mobilità sottoterra è leggermente più complessa. Nel Vegas Loop infatti ci si muove solo a bordo di Tesla guidate da esseri umani. Tutte precedono in fila, a velocità inferiori ai 50 km/h. Comodo per chi vuole provare una Tesla ma difficile vederlo come la mobilità del futuro.