Fascia Verde a Roma 2023, l’elenco dei nuovi varchi della Ztl: la mappa aggiornata L’elenco degli incroci dove sono posizionati i 51 nuovi varchi di accesso alla Ztl Fascia Verde di Roma. All’interno l’elenco delle auto e dei mezzi che possono circolare all’interno della Ztl.

A cura di Enrico Tata

È cominciata l'installazione dei 51 nuovi varchi elettronici di accesso alla nuova Fascia Verde di Roma. Ovviamente saranno posti lungo il perimetro della Ztl. Di seguito un elenco dettagliato su dove saranno posizionati gli "occhi elettronici".

L'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha annunciato che è iniziata l'attività di installazione dei varchi da parte di Roma Servizi per la Mobilità. Gli operai sono partiti con l'installazione dei meccanismi elettronici su via Tuscolana, angolo viale Palmiro Togliatti, e proseguiranno lungo l’asse di Viale Togliatti, in direzione di via Casilina. Parallelamente, stanno per essere avviati i cantieri sui quadranti ‘Laurentina’ – Via del Serafico, Via del Tintoretto – e ‘Montesacro’ – Via Lampedusa e Viale Adriatico. La fine dei lavori è prevista entro il mese di ottobre 2023.

La mappa della nuova Fascia Verde di Roma

Nuova Fascia Verde a Roma 2023, le regole e chi può circolare

Questo l'elenco degli incroci dove saranno posizionati i 51 varchi di accesso alla nuova Ztl ‘Fascia Verde' di Roma.

Via Aurelia – Circovallazione Aurelia Via Madonna del Riposo – Piazza di Villa Carpegna Via Giuseppe Tornielli -Via Isacco Newton Vicolo di Papa Leone – Via Alberese Via della Magliana – Altezza civico 309 Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. Centro) Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. EUR) Via Cristoforo Colombo – corsie centrali Via Laurentina Via Cristoforo Colombo – corsie laterali Via Laurentina Via Luigi Perno – Via Laurentina Piazzale Roberto Ardigò – Via Laurentina Viale del Tintoretto – Via Laurentina Via del Serafico – Via Laurentina Via Vitellia – Piazzetta del Bel Respiro Via Ardeatina -Via di Tor Carbone Via di Tor Carbone – Via Ardeatina Via Torricola – Via Ardeatina Via del Casale Rotondo – Via Appia Nuova Via Appia Nuova – Via Pizzo di Calabria Circovallazione Tuscolana – Via Tuscolana / Piazza di Cinecittà Via Tuscolana – Via Palmiro Togliatti Via Statilio Ottato – Viale Palmiro Togliatti Via Giuseppe Chiovenda – Viale Palmiro Togliatti Via Santi Romano – Viale Palmiro Togliatti Via Casilina – Via Palmiro Togliatti Via dei Pioppi – Via Palmiro Togliatti Via dei Platani – Viale Palmiro Togliatti Via dei Sesami – Viale Palmiro Togliatti Via dei Gelsi – Viale Palmiro Togliatti Via Prenestina (dir. Via dei Larici) – Via Palmiro Togliatti Via Prenestina – Via Palmiro Togliatti Via Collatina – Via Palmiro Togliatti Via Furio Cicogna – Via Tiburtina Via Tiburtina – Via di Rebibbia Via Nomentana – Viale Kant Via Ettore Romagnoli altezza civico 89 Viale Adriatico – Via Col di Rezia Via Lampedusa – V.le Jonio Via Pantelleria – V.le Jonio Largo Valtournanche Altezza civico 36 Via Salaria Altezza PMV TE/20 Via Salaria – Via del Foro Italico Via Flaminia altezza svincolo Via Flaminia Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania (controviale) Via Cassia Nuova – Via Pareto Via Vilfredo Pareto altezza civ.19 Via di Vigna Stelluti Altezza civico 8 Via Riccardo Zandonai – Largo dei Giuochi Delfici Via Trionfale – Largo Cervinia Via Vittorio Montiglio – Via Luigi Arbib Pascucci

Le regole della nuova Fascia Verde di Roma: chi può circolare

Con l'istallazione dei nuovi varchi, sarà più facile verificare il rispetto dei divieti di accesso alla Fascia Verde già in vigore: nel dettaglio, le automobili Euro 0, 1 e 2 a benzina e le automobili 0, 1, 2 e 3 a diesel non potranno più entrare né essere parcheggiate all'interno della Fascia Verde.

Da novembre 2023 le restrizioni si estenderanno anche ai veicoli a diesel Euro 4. Da novembre 2024, non potranno entrare nella Fascia Verde anche le automobili Euro 3 a benzina.