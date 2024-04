Contromano per evitare le telecamere: riecco i furbetti della Ztl a Roma, ma le multe sono salatissime

video suggerito

A cura di Enrico Tata

In pochi giorni i vigili urbani hanno multato più di 60 conducenti, sorpresi ad ingannare, con diversi escamotage, le telecamere poste ai varchi della Ztl del centro di Roma. Il servizio di vigilanza presso gli accessi della zona a traffico limitato è stato eseguito dal Reparto motociclista del I Gruppo Centro Storico che, stando a quanto si apprende, hanno concentrato i loro sforzi a partire dagli accessi più bersagliati dai ‘furbetti' e cioè quelli del centro storico di Roma e di Trastevere.

Le tecniche dei ‘furbetti' per sfuggire alle telecamere della Ztl di Roma

Diversi i metodi utilizzati dagli automobilisti per superare indenni gli occhi elettronici delle telecamere poste agli accessi dei varchi. C'è per esempio, come si vede nella fotografia in alto, la tecnica di aprire lo sportello dei furgoni in modo da occultare la targa. La tecnica più utilizzata, però, è quella di accedere in retromarcia o contromano per evitare di essere ripresi dalla telecamera posta sulla corsia di ingresso.

Addirittura un automobilista aveva a bordo una persona diversamente abile e, pur essendo in possesso di permesso per entrare nella Ztl, era così abituato ad entrare con tecniche illegali che si è dimenticato di essere perfettamente in regola ed è stato fermato dagli agenti perché sorpreso contromano. Un caso simile è quello di un uomo al volante di un'automobile elettrica, e quindi autorizzato ad accedere regolarmente alla Ztl. Anche lui è stato fermato e multato per essere entrato contromano. Anche quest'ultimo, quindi, si era dimenticato o non sapeva di essere autorizzato ad accedere.

A quanto ammontano le multe per i furbetti della Ztl

Ad ogni automobilista che viene sorpreso contromano viene applicata una sanzione di 327 euro con sospensione della patente da uno a tre mesi e decurtazione di dieci punti dalla patente. Viene inoltre applicata la multa prevista per l'accesso nella Ztl di Roma senza autorizzazione, che è pari a 83 euro.