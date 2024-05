video suggerito

Contromano non si ferma all’alt, investe un carabiniere e prova a scappare: denunciato ventenne I carabinieri gli hanno intimato l’alt mentre viaggiava contromano. Ma invece di fermarsi, è scappato investendo un militare: è successo a Roma la notte scorsa. Denunciato un ventenne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Stava viaggiando contromano in via Filippo Turati, nel quartiere Esquilino, in sella ad uno scooter. È successo qualche sera fa, nel quadrante centrale di Roma. Notato da una pattuglia di carabinieri, gli è stato intimato l'alt. Il centauro, un ragazzo di circa 20 anni, non solo non si è fermato, ma ha anche travolto un militare che stava provando a bloccarlo.

Contromano, non si ferma all'alt

Ad essere coinvolta, la pattuglia dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante che stava transitando nella zona. I militari lo hanno visto viaggiare per le vie dell'Esquilino contromano. Si sono fermati e gli hanno intimato l'alt. Il ventenne in sella allo scooter all'inizio sembrava che si stesse per fermare. Poi, però, ha ripreso la marcia in maniera repentina ed è ripartito.

L'investimento e la tentata fuga

Mentre stava accelerando, uno dei carabinieri ha provato a fermarlo, ma è caduto a terra. Con lui, a cadere, anche il ventenne che si trovava in sella che, dopo essersi prontamente rialzato, è scattato in piedi ed è corso via.

Ma la sua fuga è durata poco. In breve tempo i militari che avevano provato a fermarlo intimandogli l'alt lo hanno raggiunto e bloccato.

La denuncia nei confronti del ragazzo di 20 anni

Una volta fermato il ragazzo è stato identificato: si tratta di un ventenne romano. Il giovane è stato sorpreso alla guida dello scooter senza patente, già reiterata nel biennio, e in possesso di alcune dosi di hashish. Così, per lo stupefacente, è stato segnalato alla prefettura locale. Per la guida senza patente e la fuga, invece, è scattata la denuncia.