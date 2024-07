video suggerito

Guasto sulla linea alta velocità Milano-Roma: treni con oltre 150 minuti di ritardo e traffico in tilt Traffico ferroviario in tilt per un guasto sulla linea dell’Alta velocità Milano Roma: ritardi su Intercity e Regionali. La circolazione è rallentata per verifiche tra Settebagni e Capena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Treni in ritardo di oltre due ore sulla linea ferroviaria dell'Alta Velocità Milano-Roma per un guasto. I disagi si sono registrati nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 luglio. Trenitalia ha informato i viaggiatori che: "Sono in corso da questa mattina accertamenti". Non è chiaro cosa si accaduto. I tecnici sono al lavoro sul posto per far in modo che la circolazione torni alla normalità nel minor tempo possibile.

Circolazione rallentata per accertamenti tra Settebagni e Capena

La circolazione è fortemente rallentata lungo la linea ferroviaria, si legge sul sito ‘Notizie Infomobilità' di Trenitalia, per accertamenti tra Settebagni e Capena. I disagi sono iniziati poco prima delle ore 13. I treni viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato. I treni dell'Alta Velocità, Intercity e Regionali possono essere instradati tra Settebagni e Orte e registrare un tempo di percorrenza fino a 80 minuti. I treni dell'Alta Velocità possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

L'elenco dei treni con ritardi superiori a 60 minuti

I convogli che viaggiano con ritardi superiori a 60 minuti sono:

• FR 8503 Brescia (8:47) – Roma Termini (13:05)

• FR 9619 Milano Centrale (9:58) – Napoli Centrale (14:33)

• FR 9532 Napoli Centrale (10:40) – Torino Porta Nuova (17:00)

• FR 9634 Napoli Centrale (11:30) – Milano Centrale (16:00)

Stamattina treni in ritado per persone non autorizzate sulla linea

Stamattina si sono registrati ritardi lungo la linea Roma-Firenze, per la "presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea che impediscono il regolare traffico ferroviario tra Settebagni e Capena". I treni hanno registrato ritardi fino a 80 minuti. Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sullo stato della circolazione e sui singoli treni consultare il portale di Trenitalia.