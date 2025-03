video suggerito

Guida selvaggia a Roma, bus costretto a fare una frenata d’emergenza: restano ferite otto persone Una frenata d’emergenza e otto passeggeri sono rimasti feriti. È quanto avvenuto a Roma in corso Vittorio Emanuele questa mattina. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura a Roma dove, a causa di una frenata d'emergenza, otto persone sono rimaste ferite mentre si trovavano a bordo di un bus. I fatti sono avvenuti nella mattina di oggi, martedì 4 marzo 2025, in pieno centro città, in corso Vittorio Emanuele. Le otto persone si trovavano tutte a bordo di un autobus di linea quando c'è stata la frenata. La botta è stata forte. Alcuni sono caduti, altri hanno sbattuto, per un totale di 8 persone ferite.

Frenata d'emergenza a Roma: otto persone restano ferite

I fatti, come anticipato, sono avvenuti, come anticipato, nella mattinata di oggi, martedì 4 marzo 2025, verso le ore 10. Passeggeri e passeggere si trovavano a bordo di un autobus di linea che stava attraversando viale Vittorio Emanuele, all'altezza del civico 181, quando c'è stata la botta, una brusca frenata da parte dell'autista. Sul bus le persone sono cadute, alcune hanno sbattuto, per un totale di nove persone ferite.

Indagini in corso: cosa è successo

La prima ipotesi che è saltata alle menti delle persone che si trovavano sul bus è che potesse trattarsi di un incidente. Invece, secondo le prime ricostruzioni emerse fino ad ora, ha provocare la brusca frenata sarebbe stato il comportamento di un secondo veicolo. Non è chiaro cosa sia successo, forse una sterzata inaspettata. Ciò che è certo è che l'autista del mezzo Atac, proprio per evitarlo, avrebbe frenato all'improvviso, d'impeto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i caschi bianchi del I Gruppo Centro che, per il momento, non hanno evidenziato alcuna collisione, confermando la versione riportata da passeggeri e autista. Ma gli accertamenti restano in corso.