Falso allarme bomba sulle linee Roma-Viterbo e Roma-Pisa, ritardi fino a 30 minuti Ritardi fino a 30 minuti sulle linee dei treni regionali delle line Roma – Viterbo e Roma – Pisa per un falso allarme bomba scattato alle 20 di oggi, 4 marzo.

A cura di Redazione Roma

Immagine di repertorio

Poco dopo le ore 20:00 di questa sera, martedì 4 marzo, la circolazione dei treni regionali delle line Roma – Viterbo e Roma – Pisa è stata sospesa per degli accertamenti delle forze dell'Ordine nella stazione di Roma San Pietro in seguito a una segnalazione per un possibile allarme bomba; da quando apprende Fanpage.it la situazione sarebbe però tornata sotto controllo dopo circa un quarto d'ora e la Polfer avrebbe individuato la persona che aveva fatto la segnalazione, accertando che si trattava di un falso allarme.

"Allarme bomba a San Pietro". Ma anche: "Sono sul treno per CV e sta percorrendo la linea di ponte Galeria.. San Pietro è bloccata per intervento delle forze dell'ordine. Dovrebbe passare il treno per Pisa ma stava in ritardo di 30 minuti..". E, ancora. "Treni deviati via Ponte Galeria per allarme bomba a Stazione S.Pietro". Sono soltanto alcuni dei tanti commenti che sono stati pubblicati sui social nell'ultima ora. Il motivo delle pubblicazioni e della preoccupazione degli utenti è stata una nota pubblicata da Trenitalia. Nella comunicazione ufficiale, pubblicata alle ore 20:15, l'azienda ha fatto sapere di aver sospeso la circolazione temporaneamente per permettere alle Forze dell'Ordine di compiere degli accertamenti nella stazione di Roma San Pietro.

Come appreso da Fanpage.it, sarebbe, infatti, arrivata una chiamata per allertare di un possibile allarme bomba proprio alla stazione di Roma San Pietro. In seguito alla segnalazione, la Polfer avrebbe quindi deciso di indagare chiudendo momentaneamente la stazione. Dopo le ricerche, durate all'incirca 15 minuti, gli agenti avrebbero, però, appurato trattarsi di un mitomane già noto alle forze dell’ordine. Secondo gli ultimi aggiornamenti disponibili sul sito di Trenitalia, dalle ore 20:50 la circolazione sarebbe, quindi, in graduale ripresa, con ritardi fino a 30 minuti sulle tratte coinvolte.