Le nuove regole della Ztl Fascia Verde a Roma: rinvio dei divieti per Euro 3 ed Euro 4, cosa cambia Il sindaco Gualtieri ha annunciato le modifiche alle regole che riguardano l’accesso alla Ztl Fascia Verde. Dopo le polemiche, il primo cittadino è tornato sui suoi passi e ha deciso di rinviare lo stop per le vetture Euro 3 ed Euro 4.

A cura di Enrico Tata

La mappa della nuova Ztl Fascia Verde di Roma

Nel corso di un vertice di maggioranza in Campidoglio, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato e spiegato le modifiche ai divieti di accesso alla Ztl Fascia Verde che intende presentare alla Regione Lazio. All'incontro con i consiglieri comunali c'erano il primo cittadino, l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi e il responsabile dell'ufficio Clima Capitolino Edoardo Zanchini.

Come cambiano le regole di accesso alla Ztl Fascia Verde di Roma

Le novità principali sulla Fascia Verde sono sostanzialmente due: il posticipo dei divieti per alcune categorie di veicoli e l'introduzione del meccanismo ‘Move In', già sperimentato a Milano. Non sarà modificata, invece, l'estensione della Ztl. Sarà invece permessa la sosta ai veicoli più inquinanti e saranno esclusi dall'ordinanza i veicoli bi-fuel, alimentati anche a Gpl.

Attualmente, ricordiamo, non possono circolare all'interno della Ztl Fascia Verde di Roma le automobili a benzina o a gasolio (diesel) pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2. Vietato l'ingresso anche alle automobili a diesel Euro 3. Le regole sono valide dal lunedì al sabato (24 ore su 24), festivi infrasettimanali esclusi.

A partire da novembre 2023 lo stop veniva esteso alle vetture diesel Euro 4 e da novembre 2024 ai diesel Euro 5 e alle auto a benzina Euro 3. In pratica il Campidoglio ha deciso di rimandare lo stop per queste categorie.

L'altra novità, come detto, riguarda l'introduzione del sistema Move-In. Tramite l'installazione di una scatola nera all'interno della vettura, le auto più inquinanti avranno a disposizione un numero limitato di ingressi gratuiti all'interno della Fascia Verde. Più l'automobile è inquinante, meno ingressi si avranno a disposizione.

Non sono previste deroghe ai taxi, anche perché con queste nuove regole quelli che non potrebbero accedere alla Ztl sarebbero meno di una decina.

Da novembre attivi i 51 varchi elettronici: multe fino a 600 euro

Da novembre, in pratica, scatterà soltanto l'attivazione dei 51 varchi elettronici installati da Roma Capitale: le auto a gasolio fino a Euro 3 e le auto a benzina fino a Euro 2 che tenteranno di accedere alla Fascia Verde saranno multate. "I divieti per auto Euro zero, 1 o 2, ad esempio, erano già in vigore, li aveva introdotti Virginia Raggi. Ma nessuno controllava. Noi accenderemo solo i varchi", fanno sapere fonti del Campidoglio.

Le multe per chi trasgredisce partono da 160 euro e arrivano fino a circa 650 euro. In caso di recidiva, è prevista la sospensione della patente del guidatore.

Spetta alla Regione Lazio approvare le nuove regole sulla Fascia Verde

Per entrare in vigore, le nuove regole sulla Fascia Verde dovranno essere approvate dalla Regione Lazio. Il Campidoglio invierà la nuova delibera ai tecnici regionali per avere il via libera. Il tutto "a saldo zero in termini di riduzione di polveri sottili con quanto previsto nella prima versione".

Dal Campidoglio filtra "soddisfazione per il cambiamento del provvedimento. Una rimodulazione equilibrata che tiene insieme la salvaguardia della salute e l'attenzione per le problematiche sociali". La precedente delibera aveva fatto infuriare molti cittadini, poiché le nuove regole avrebbero riguardato oltre 400mila vetture in circolazione a Roma.