video suggerito

Chi era Massimiliano Frumenti, l’artista romano morto in un incidente a Palermo È Massimiliano Frumenti la vittima dell’incidente stradale di domenica all’autostrada A19. Era un artista romano e viveva a Catania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Massimiliano Frumenti

Si chiamava Massimiliano Frumenti ed era un artista romano il cinquantasettenne morto nell'incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania domenica scorsa 8 settembre. Frumenti da tempo viveva a Catania, ma era originario della Capitale, dove aveva trascorso gran parte della sua vita e iniziato il suo perscorso artistico. Aveva deciso di trasferirsi in Sicilia per ricongiungersi con parte delle sue radici, sua madre infatti era nata a Siracusa e proprio la Sicilia aveva scelto per proseguire il suo percorso artistico e professionale. Ha lavorato sia a Roma che in Sicilia a varie mostre, gallerie e progetti artistici. Una vita fino alla fine dedicata all'arte.

I messaggi di cordoglio

L'improvvisa e prematura scomparsa di Massimiliano Frumenti si è diffusa velocemente nelle ore successive al sinistro e sono tanti i messaggi di cordoglio, affetto e stima. Angela scrive: "Ancora non ci credo. Ti ho conosciuto circa un anno fa e sei una bellissima persona. La tua gentilezza, dolcezza infinita mancherà tanto". E Gianni: "Chi sa che belle opere ti verranno ispirate dal ‘Picco dell'Aquila' da dove adesso osservi lo sgomento di tutti noi. Tu caro Massimiliano, che come ‘Prometeo' ti sei perso ‘cura' degli esseri umani proteggendoli adesso continua la tua opera proteggendoci, da dove ti troverai. Grazie prezioso amico, per quanto ci hai donato in questo troppo breve periodo trascorso assieme".

L'incidente in cui è morto Massimiliano Frumenti

Al momento dell'incidente in cui ha perso la vita, Massimililano Frumenti era alla guida della sua auto Oper Agila e stava percorrendo l'autostrada A19 Palermo-Catania quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un'altra macchina, un'Opel Agila, all’altezza del chilometro 82. L'impatto è stato violento, Frumenti ha avuto la peggio e non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Nello scontro sono rimasti feriti una donna e suo figlio piccolo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso, che ha tentato di rianimare l'artista senza esito.

Leggi anche Giuseppe Bernabucci morto a 28 anni in un incidente ad Acilia, trovato il pirata della strada

I paramedici hanno soccorso mamma e bambino e li hanno trasportati con l'eliambulanza in ospedale per le cure del caso. Date le loro condizioni di salute che sono parse fin da subito critiche sono ricoverati in prognosi riservata, i medici non si esprimono sull'esito del loro intervento. Presenti per i rilievi di rito sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia stradale, che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e il personale di Anas.