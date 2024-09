video suggerito

Incidente sull'A19 Palermo-Catania: un morto e quattro feriti, gravi mamma e bimbo L'incidente mortale nel pomeriggio di domenica 8 settembre. Morto un uomo di 57 anni, in prognosi riservata una donna e un bambino. Necessario l'intervento dell'elisoccorso per trasportare i feriti.

A cura di Giovanni Turi

Incidente mortale sull'A-19 Palermo-Catania

Tragedia sulle strade. L'ennesima. Un morto e almeno quattro feriti è il bilancio di uno scontro tra due auto sull'autostrada A19 Palermo-Catania. Succede nel pomeriggio di domenica 8 settembre all'altezza del chilometro 82, tra gli svincoli di Irosa (nelle vicinanze del Comune di Petralia Soprana) e di Resuttano, in direzione capoluogo siciliano.

Nel grave incidente è morto sul colpo Massimiliano Frumenti, un 57enne di origine romana, residente a Catania da anni. Sono rimasti feriti anche un bambino, che risulta in gravi condizioni, e una donna. Secondo alcune fonti locali, si tratterebbero di madre e figlio. Entrambi adesso sono in prognosi riservata. Per trasportare i feriti è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, coordinati dalla centrale operativa di Caltanissetta, le forze dell'ordine e le squadre dell'Anas che nella giornata di ieri hanno chiuso temporaneamente al traffico quel tratto autostradale.

La viabilità è stata riaperta solo attorno alle 23 dopo la rimozione dei mezzi e la pulizia dai frammenti legati allo scontro. Presenti anche gli agenti della polizia stradale che hanno svolto i rilievi per tentare di chiarire la dinamica dell'impatto.