video suggerito

Chi era Gabriele Romiti, il 22enne che è morto in un incidente stradale: ha perso il controllo dell’auto Incidente stradale sull’autostrada A12: un ragazzo di 22 anni, Gabriele Romiti, ha perso il controllo della sua automobile ed è finito contro il guard rail. Il giovane è morto sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

519 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di ieri, sabato 3 agosto, si è verificato un incidente stradale sull'autostrada A12. Un ragazzo di 22 anni ha perso il controllo della sua automobile ed è finito contro il guard rail. La vittima si chiamava Gabriele Romiti. Il giovane, nato a Tarquinia, viveva a Civitavecchia.

Ieri stava rientrando a casa dal lavoro quando, poco dopo le 14, si è verificato il sinistro. Il 22enne era alla guida di una Fiat Punto: avrebbe perso il controllo e avrebbe sbattuto violentemente prima sul guardrail e poi sul muro a margine della carreggiata. L'urto è stato talmente violento che si è strappato il motore della macchina, il quale ha poi causato un piccolo incendio.

Sono stati subito chiamati i soccorsi: gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Gli agenti della polizia stradale hanno invece svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Romiti si era diplomato nel 2021 all'istituto Stendhal di Civitavecchia. Frequentava l'Azione cattolica ed era un grande appassionato di sport. In particolare modo di atletica. Un amore che condivideva con il padre Giuseppe, militare della Guardia costiera, e con il fratello minore. La notizia della morte ha sconvolto la zona del litorale romano e fino a Tarquinia e Montalto di Castro dove la famiglia è molto conosciuta e stimata.