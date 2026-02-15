roma
video suggerito
video suggerito

Chi è Davide Ernesti, tifoso della Lazio che ha ucciso a coltellate l’amico ultrà Giovanni Bernabucci

Davide Ernesti è ricoverato nel reparto di Medicina protetta dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo. Quando i poliziotti lo hanno arrestato per l’omicidio di Giovanni Bernabucci era in forte stato confusionale.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Alessia Rabbai
86 CONDIVISIONI
Davide Ernesti
Davide Ernesti

Si chiama Davide Ernesti e ha cinquant'anni il tifoso della Lazio che ha ucciso l'ultrà e amico coetaneo Giovanni Bernabucci detto ‘La iena' con ventisei coltellate. L'omicidio è avvenuto nella serata di venerdì scorso 13 febbraio all'interno dell'abitazione di Ernesti nel quartiere Santa Lucia a Viterbo. Ernesti ha cinquant'anni, era amico e vicino di casa di Bernabucci e come lui ha diversi precedenti penali per droga.

Quando i poliziotti lo hanno fermato, era fortemente disorientato. Si trova ricoverato nel reparto di Medicina protetta dell’ospedale Santa Rosa. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile coordinati dalla Procura della Repubblica di Viterbo. Ernesti è piantonato, da capire se e quando le sue condizioni di salute consentiranno di sottoporlo a interrogatorio, al momento non è stato ascoltato. Da chiarire il movente, per ora è noto che l'aggressione è avvenuta al culmine di una lite.

L'accoltellamento

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti venerdì sera i due amici si trovavano a casa di Ernesti, un appartamento al primo piano in via Santa Lucia 6. Improvvisamente è nata una discussione, che poi è finita in un accoltellamento. Ernesti ha colpito l'amico con diversi fendenti, che non gli hanno purtroppo lasciato scampo.

Leggi anche
Chi era Giovanni Bernabucci, l'ultras ucciso: le trasferte per la Lazio e le liti con il killer

A dare l'allarme è stato lui stesso, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento di un'ambulanza per una persona ferita. Ma quando il personale sanitario è arrivato all'interno dell'abitazione per il cinquantunenne non c'era più nulla da fare. Enresti invece era in un forte stato confuusionale e ha avuto bisogno di cure mediche. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, che hanno svolto i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Cronaca
Viterbo
86 CONDIVISIONI
Immagine
Chi è Davide Ernesti, tifoso della Lazio che ha ucciso a coltellate l’ultrà Giovanni Bernabucci
Chi era Giovanni Bernabucci: le trasferte per la Lazio e le liti con il killer
Ucciso Giovanni Bernabucci, ultras della Lazio detto 'La Iena'
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views