Catturato prof latitante, è condannato a 14 anni di carcere per aver stuprato una studentessa

È stato rintracciato dalla Polizia di Stato in un b&b di via Tuscolana a Roma un uomo di cinquantanove anni ricercato a livello internazionale, condannato a scontare una pena di quattordici anni per violenza sessuale. Si tratta di un ex professore salvadoregno, ritenuto responsabile di aver stuprato una studentessa minorenne. Episodi di violenza che risalgono all'arco temporale compreso tra il 2020 e il 2022. La sua fuga si è conclusa in una struttura ricettiva della Capitale, dove i poliziotti lo hanno raggiunto e portato nel carcere di Regina Coeli, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il giudice ha convalidato l’arresto in sede di appello, avviando la procedura di estradizione, per essere rimpatriato nel suo Paese d’origine.

Secondo quando ricostruito l'uomo, un ex docente, era latitante e ricercato a livello internazionale. Nel suo Paese d'origine, El Salvador, ha ricevuto una condanna a quattordici anni per violenza sessuale. Approfittando del suo ruolo d'insegnante, ha abusato ripetutamente di una studentessa minorenne all'epoca dei fatti. Gli episodi di violenza progressivamente aumentati nel corso dei mesi, si sarebbero verificati sia a scuola che in casa. A marzo del 2022 in particolare, ha seguito la giovane all’interno di un’aula dell'istituto scolastico, per poi stuprarla.

Per questi fatti, che hanno trovato riscontro in messaggi e videochiamate con la vittima ed acquisiti nel corso delle indagini, l’uomo era stato processato e condannato con sentenza definitiva nell’aprile 2025. Da quel momento, il cinquantanovenne aveva fatto perdere le sue tracce, motivo per il quale nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di cattura a livello internazionale appena due mesi fa.

Il cinquantanovenne era ricercato a livello internazionale dal luglio scorso, in seguito a un mandato di cattura emesso dalle Autorità giudiziarie di El Salvador. L'uomo ha raggiunto l'Italia ma la sua latitanza si è interrotta a Roma. Nella Capitale l'uomo alloggiava in un b&b di via Tuscolana, dove ha cercato di passare inosservato tra gli altri ospiti. Gli agenti delle Volanti lo hanno bloccato. Dagli accertamenti infatti è emerso che si trattava di una persona ricercata. I poliziotti lo hanno portato nel carcere di Regina Coeli e verrà presto etsradato.