Il tradizionale concertone di Capodanno al Circo Massimo a Roma stasera, giovedì 31 dicembre, non si farà, annullato a causa dell'emergenza Covid, che non permette assembramenti, neanche all'aperto, per il rischio della diffusione dei contagi. A vietare gli eventi sia pubblici che privati già prima di dicembre, sono stati i vari Dpcm e, in concomitanza delle festività natalizie, il Decreto Legge del Governo. Nell'ultimo giorno dell'anno, la Capitale si è svegliata avvolta nel silenzio, consapevole che ad attenderla saranno festeggiamenti decisamente sottotono. Malinconia al Circo Massimo, luogo che ormai da anni, in occasione ospita migliaia di persone con serate a tema ed esibizioni di artisti internazionali per aspettare insieme la mezzanotte. Niente preparativi: il circo romano della valle tra Palatino e Aventino è vuoto, intorno, di buon mattino, c'è chi corre e chi porta a spasso il cane.

Il Capodanno 2021 sarà in streaming a Roma

Il Capodanno 2021 a Roma sarà particolare, come annunciato dalla sindaca Virginia Raggi, i romani potranno seguire l'evento in streaming ‘Oltre tutto', che vedrà la partecipazione di cantanti, artisti, cinematografi, conduttrici e narratrici. L'amministrazione Capitolina infatti si è adeguata alla modalità, l'unica possibile, con la quale si sono svolti gli eventi quest'anno. La particolarità è che ogni artista si esibirà da un luogo diverso. Tra gli ospiti che animeranno la serata Elodie e Diodato.

Roma e Lazio il 31 dicembre sono zona rossa

Il Lazio come l'Italia intera oggi (fino al 6 gennaio) sono zona rossa, con spostamenti limitati, divieto di uscire dalla propria regione, ristoranti aperti solo per asporto e consegne a domicilio e coprifuoco, che eccezionalmente sarà esteso fino alle 7 del giorno seguente. Provvedimenti che permetteranno di trascorrere la serata insieme a massimo due amici o famigliari (esclusi i minori sotto ai 14 anni, persone disabili o non autonome) non conviventi, che potremo accogliere nella nostra abitazione oppure recarci da loro, a condizione che il rientro avvenga entro le ore 22.