I romani si apprestano a festeggiare il Capodanno 2021 insieme, ognuno rigorosamente all'interno della propria abitazione. C'è chi, per rispettare le regole imposte dal Decreto Legge del Governo, che rende la Capitale e il Lazio, come il resto d'Italia a partire da oggi, 31 dicembre e fino al 6 gennaio zona rossa, si è dato appuntamento per il brindisi di mezzanotte affacciato ognuno dal proprio balcone, rigorosamente in pigiama. Accade in un palazzo in via Antonio Pigafetta alla Garbatella, dove i residenti stasera si ritroveranno (a distanza) per farsi gli auguri di un sereno anno nuovo. Il cartello appeso nei corridoi recita: "Si invitano i signori condomini a ritrovarsi al veglione di Capodanno, che si terrà rigorosamente nel proprio appartamento. Troviamoci a mezzanotte provvisti di spumante, sul proprio terrazzo, per brindare al nuovo anno. Verranno distribuite gratuitamente delle lanterne da accendere e far volare in cielo con la speranza di uno spiraglio di luce in questo anno che verrà. Si richiede, facoltativo, l'abito da sera….il pigiama!"

Quella che si apprestano a festeggiare i romani sarà dunque una serata decisamente diversa rispetto agli anni passati. Il tradizionale Capodanno dai balconi sì, ma senza lanterne è stato annullato, così come gli altri eventi in città attesi per il 1 gennaio e per la festa dell'Epifania, il Comune di Roma ha organizzato un appuntamento in streaming, ‘Oltre tutto' che sarà trasmesso stasera, son artisti, cantanti, narratori, conduttori e cinematografi, che si esibiranno con le loro performance da vari luoghi della città.

Un'iniziativa quella del capodanno in pigiama dai balconi che prende spunto dai cori del primo lockdown, quando i cittadini si ritrovavano affacciati dalle finestre delle proprie abitazioni per chiacchierare, cantare o suonare, per restare simbolicamente uniti e sentirsi meno soli. Un'idea che ha fatto il giro dei social network e dalla quale prenderanno sicuramente spunto altri condomini, improvvisando magari anche all'ultimo momento, sortite su terrazze e balconi armati di spumante e bicchieri per il brindisi. E mentre la proposta del dress code è stata ben accolta, quelle delle lanterne ha suscitato le critiche dei più, perché "sono vietate" e "inquinano" meglio evitarle.