Il Capodanno 2021 di Roma sarà trasmesso in diretta streaming. Non più il classico concerto al Circo Massimo, dove ogni 31 dicembre si riversavano migliaia di persone per salutare il nuovo anno, ma un evento online, come la maggior parte delle attività che sono state organizzate quest'anno. Musica, cinema, reading, teatro: ‘OLTRE TUTTO', il Capodanno di Roma Capitale, ha una scaletta molto ricca. L'evento può essere seguito sul sito culture.roma.it e sulla pagina Facebook di @cultureroma. Curatrici della serata sono Francesca Macrì e Claudia Sorace, mentre Michela Murgia e Chiara Valerio saranno le narratrici e conduttrici della serata dal Laboratorio di Scenografia del Teatro dell’Opera. Quest'ultimo, che affaccia su Circo Massimo, sarà teatro della performance della cantante Gianna Nannini. Nel corso della serata sono previsti anche contributi di Maria Giovanna Luini, Sandra Savaglio e Igiaba Scego.

Gli artisti del Capodanno 2021

Non solo cantanti: dove a Circo Massimo c'era il pubblico del concerto, quest'anno ci saranno due grandi installazioni d'arte contemporanea. Una di Alfredo Pirri, l'altra di Tim Etchells. Il primo presenterà una creazione dal titolo ‘Fuoco – Cenere – Silenzio', sei silos di cemento armato all’interno dei quali prenderanno fuoco, intorno alla mezzanotte, legno e arbusti recuperati dalle potature effettuate sulle alberature della città. Il secondo realizzerà invece un'installazione al neon alta 16 metri con il messaggio ‘THIS PRECISE MOMENT IN TIME AS SEEN FROM THE FUTURE'. A esibirsi, anche l'artista Tomás Saraceno con ‘How to hear the universe in a spider/web: A live concert for/by invertebrate rights'.

I cantanti che si esibiranno a OLTRE TUTTO

I cantanti che si esibiranno per concerto di Capodanno 2021 OLTRE TUTTO sono diversi, e ognuno canterà da una location esclusiva. Elodie dal Tabularium dei Musei Capitolini, Gemitaiz dall’Ara Pacis, Diodato dallo Stadio Palatino, Carl Brave da rhinoceros Alda Fendi art hub di fronte all’Arco di Giano, Manuel Agnelli feat. Rodrigo d’Erasmo dal Museo di Roma – Palazzo Braschi. Le performance sono state registrate la scorsa settimana.

Il cinema al Capodanno di Roma

Per quanto riguarda invece il cinema, la sera del 31 dicembre sarà presentato il progetto ‘Vedute‘, al quale hanno partecipato i Fratelli D'Innocenzo, Chiara Caselli, Chiara Francini, Francesco Bruni e Mauro Covacich. Ognuno porta come contributo, partendo da un'immagine fissa, una sua visione della città di Roma. Lo streaming, spiega il Comune di Roma, si aprirà invece con Adriana Ferreira e Augusta Girardi, che si esibiranno in un duo con arpa e flauto. L'evento sarà inoltre accompagnato da uno speciale di Radio India.

Raggi: "Ripartiamo domani con forza e serenità"

"Anche in questo 2020 così difficile abbiamo fatto il massimo per vivere il Capodanno insieme rispettando il distanziamento fisico ma cercando di costruire, attraverso la condivisione in rete di una esperienza speciale in una notte speciale, delle connessioni tra noi tutti – ha dichiarato la sindaca di Roma Virginia Raggi – Ringrazio tutti coloro che ci hanno lavorato e hanno immaginato come restituire in condizioni totalmente differenti un po’ dello spirito di comunità che ha reso un successo le passate feste di capodanno. Invito tutti al rispetto massimo delle misure di contenimento imposte per questi giorni, i grandi sacrifici di questi giorni ci consentiranno domani insieme di ripartire con forza e serenità". "OLTRE TUTTO è un messaggio di vicinanza da Roma verso il mondo intero, la nostra è una Città Aperta a tutti e abbiamo bisogno della fiducia e responsabilità di tutti per superare questa crisi con una partenza nuova, verso un diverso modello di sviluppo – spiega il vice sindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo – Questo fine anno speciale, è uno sforzo straordinario, da parte degli artisti, delle nostre istituzioni e delle centinaia di persone che lo stanno rendendo possibile. Ringrazio tutti e auguro che le immagini, le parole, le emozioni di una celebrazione così diversa siano di buon auspicio per l’anno che verrà”.