Maltempo a Roma: la capitale si sveglia sotto il temporale Maltempo anche oggi a Roma. La città si sveglia sotto i temporali.

A cura di Redazione Roma

La capitale ha fatto appena in tempo a rimettersi in sesto dai danni provocatidal violento nubifragio dello scorso martedì – tra alberi caduti, strade e metro allagate, danni provocati dai fulmini che hanno colpito anche l'Arco di Costantino -, che questa mattina si è svegliata sotto un nuovo temporale. Fulmini e tuoni hanno accompagnato le prime intense precipitazioni attorno alle 5.00 del mattino, un paio d'ore di tregua e di nuovo dalle 7.00 si segnalano violenti scrosci di pioggia e temporali. Per ora non si segnalano danni o disagi alla circolazione per le strade di Roma.

Le previsioni meteo per oggi giovedì 5 settembre

Secondo le previsioni meteorologiche il tempo andrà migliorando nel corso della giornata a Roma: a partire dalla tarda mattinata sono previste schiarite e il sole farà capolino tra le nuvole. Brusco calo delle temperature per la prima vera rottura dell'estate, con la temperatura prevista che oscillerà tra i 27° e i 19°. La Protezione Civile della Regione Lazio ha emesso per la giornata di oggi un bollettino di allerta meteo di colore giallo, per possibili criticità idrogeologiche causate da temporali.

L'allerta diramata ieri parte dalla mattina di oggi e per le successive 12-18 ore. Si prevedono "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica con tuoni e fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento con conseguente crollo termico di circa 6-8 gradi.".

Da domani la situazione è prevista in miglioramento, le temperature non torneranno a salire oltre i 30°, ma una nuova ondata di maltempo è prevista già a partire dall'inizio della prossima settimana.