Oasis a Roma nel 2026, l’assessore Onorato: “Circo Massimo o Olimpico, l’importante è che vengano” Concerti degli Oasis a Roma nel 2026. A Fanpage.it l’assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato: “Non importa dove, l’importante è che vengano anche qui”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Da giorni non si parla di altro che degli Oasis. Lo scorso 26 agosto lo hanno annunciato nei loro social network: la reunion dei fratelli Gallagher è ufficiale. Così come, ad essere ufficiale, è un nuovo tour a quindici anni dalla rottura, nel 2009. Le date, tutte disponibili per il 2025, riguardano, però, soltanto Regno Unito ed Irlanda. Ma c'è chi spera in nuovi concerti in tutta Europa, Roma compresa.

Una conferma è arrivata a Fanpage.it dal Campidoglio. Gli Oasis suoneranno a Roma? A rispondere all'interrogativo, è l'assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato. "Nel 2026 gli Oasis potrebbero portare il tour in Europa – ha ipotizzato – E sì, noi ci siamo candidati per ospitarli a Roma". Il sogno di vederli (o rivederli) dal vivo, per molti fan romani e italiani rimasti senza biglietto, potrebbe avverarsi.

Oasis nel 2026 al Circo Massimo

La volontà di ospitare i fratelli Liam e Noel Gallagher nella capitale qualora un tour europeo seguisse le prime date già programmate nel 2025 nel Regno Unito e Irlanda è già stata espressa. Si tratta ancora soltanto di ipotesi, ma qualora fossero confermati in futuro dei concerti a Roma, si tratterà di veri e propri grandi eventi. Sul fronte dei prossimi tour della band, però, non ci sono conferme. Non è stato ancora annunciato un nuovo tour europeo e, anche in quel caso, le città a candidarsi sarebbero tantissime. Sicuramente, però, c'è la volontà di ospitare un concerto nella nostra capitale. E, nel frattempo, è già scattato il totoluogo: se gli Oasis tornassero a Roma, dove hanno tenuto uno dei loro ultimi concerti in Italia prima dello scioglimento, dove si esibirebbero?

Alcune voci stanno facendo pensare al Circo Massimo che, negli ultimi anni, ha ospitato i concerti di grandi artisti italiani e internazionali, come Travis Scott. Ovviamente, però, non c'è niente di certo, né un luogo che prevale sull'altro.

"Dove? – continua a spiegare a Fanpage.it l'assessore Onorato – Conta poco se al Circo Massimo o allo stadio Olimpico, l’importante è che vengano a Roma". Ed è quello che il pubblico romano e italiano spera. Nuovi concerti, nuove date e nuove possibilità di assistere ad un concerto degli Oasis.