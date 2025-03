Achille Lauro e l’assessore Onorato cantano insieme a Trinità dei Monti “Incoscienti giovani” Achille Lauro ha duettato con l’assessore Alessandro Onorato esibendosi con “Incoscienti giovani” in occasione del videoclip del suo nuovo brano ‘Amor’. Il palcoscenico è Trinità dei Monti. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Achille Lauro e Alessandro Onorato

Metti Piazza di Spagna, come sfondo la Scalinata di Trinità dei Monti e un pianoforte che suona musica all'aperto nel cuore del centro storico di Roma, accompagnando un cantante. Una scena suggestiva. Se poi l'artista è Achille Lauro lo spettacolo è assicurato. Lauro ha scelto la Città Eterna come sfondo del videoclip del suo nuovo brano dal titolo ‘Amor‘, anagramma di Roma, in uscita il 18 aprile e parte dell'album ‘Comuni mortali'.

Il cantautore romano si è esibito con la sua ‘Incoscienti giovani', il brano che ha portato in gara al Festival di Sanremo 2025, ma non era solo. A duettare con lui c'era l'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato. L'esibizione ha incantato i passanti, che emozionati hanno immortalato la scena con foto e video.

Achille Lauro duetta con l'assessore Onorato a Piazza di Spagna

L'assessore Onorato ha cantato insieme ad Achille Lauro a Piazza di Spagna, lasciandosi andare ad un momento emozionante. "Un ragazzo che ama Roma, un grande artista che vive il successo che merita" ha scritto l'assessore Onorato in un post pubblicato su Instagram con un video che li immortala mentre cantano insieme.

Alla fine del brano i due si sono stretti in un abbraccio di stima reciproca. "Da Fontana di Trevi a Trinità dei Monti…Ancora una volta la grande bellezza della Città Eterna lo accompagna come solo lei sa fare con i suoi figli. Con Roberto Gualtieri crediamo che i videoclip musicali siano un altro strumento di promozione della nostra città. Viva Roma. Sempre".

I commenti dei fan

Tanti i commenti dei fan, che si sono complimentati per l'esibizione suggestiva. "Le grandi bellezze umane e artistiche" commenta un utente; "Meraviglioso Lauro, unico. Si merita tutto l'amore che sta ricevendo" scrive un'altra. "Tutto stupendo! Lauro e Roma – commenta un cittadino – un rapporto viscerale fin da quando era adolescente! Roma sempre stata grande scenario delle sue più belle canzoni. Stupendo che adesso gli si stia dando la possibilità di omaggiarla come merita!". E ancora, un altro commento: "Brividi, solo Roma può offrire una cartolina simile".