video suggerito

Derby Lazio – Roma, Olimpico blindato: strade chiuse, oltre 2mila agenti in campo Il derby Lazio – Roma di domani non è considerato ad alto rischio. Lo Stadio Olimpico sarà comunque blindato per evitare incidenti e contatti tra le due tifoserie. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Natascia Grbic

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Massima attenzione sul derby Lazio – Roma che si svolgerà domani sera allo Stadio Olimpico. Nonostante, almeno per il momento, non siano segnalate particolari criticità dalla Questura in merito all'evento, da questa sera a domani più di duemila di appartenenti alle forze dell'ordine pattuglieranno le zone intorno allo Stadio e quelle più a rischio di incidenti. Quattro le zone in cui sarà dispiegata maggiormente la forza pubblica, mentre i tifosi, come al solito, saranno fatti entrare allo stadio da due posti differenti. Per i romanisti è previsto l'arrivo a piazza Mancini e piazzale Clodio, mentre per i laziali Ponte Milvio e Flaminio.

Le strade chiuse intorno all'Olimpico

Per il derby è prevista la chiusura di strade al traffico a partire dalle 16.30 di domenica. Si tratta di viale Tor di Quinto tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz; lungotevere Diaz tra largo Maresciallo Diaz e piazzale Lauro De Bosis; Ponte Duca d’Aosta; lungotevere Cadorna, Fellini, della Vittoria e Oberdan; piazzale Maresciallo Giardino. Chi dovrà raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici, potrà usufruire delle linee 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982.

Attesi 60mila tifosi

Come detto, quello di domani non è considerato un derby ad alto rischio. "Sarà, tuttavia, massima l'attenzione rivolta dalla Questura di Roma alla gara stracittadina, di per sé di particolare valenza sotto il profilo dell'ordine pubblico con l'obiettivo, anche per questa edizione, di vedere l'incontro di calcio come momento di folclore per le opposte tifoserie", spiega la Questura in una nota. I cancelli saranno aperti alle 17.45, in modo da permettere un afflusso di persone distribuito nel corso delle ore. Sono 60mila, in tutto, i tifosi attesi allo stadio.