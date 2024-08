“Perché avevi litigato con tuo fratello?”, la risposta di Noel dopo la reunion degli Oasis fa scappare i bambini Durante una sessione di shopping, Noel Gallagher è stato avvicinato da alcuni bambini. Alla domanda: “Perché avevi litigato con tuo fratello?”, Noel ha risposto con un sorriso malizioso: “Aveva rubato il mio orsacchiotto, sul serio. È successo nel 1978”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Dopo anni di tensioni e dissapori tra i fratelli Gallagher, la tanto attesa reunion degli Oasis è finalmente avvenuta. Una serie di concerti sono stati annunciati e i biglietti saranno in vendita a partire dalle 9 (orario BSM) di sabato 31 agosto. Sui social, intanto, spunta il primo video di Noel Gallagher dopo l'annuncio della pace fatta con il fratello Liam. È stato sorpreso in una boutique di Exeter a fare shopping ed è stato fermato da un genitore coi suoi figli: "Ragazzi, guardate, c'è la leggenda di papà". Uno dei figli dell'uomo chiede: "Ma sei quello che della band che si è riunita di recente?" e Noel conferma. A questo punto, i più piccoli chiedono: "Perché avevi litigato con tuo fratello?". La risposta di Noel Gallagher spiazza i bambini.

Che cosa ha detto Noel Gallagher

Alla domanda "Perché hai litigato con tuo fratello?", Noel Gallagher ne ha approfittato per dare una risposta carica di humor, una delle sue: "Aveva rubato il mio orsacchiotto". I bambini cominciano a ridere e Noel continua: "Sul serio. Aveva rubato il mio orsacchiotto. È successo nel 1978″. Subito dopo, Noel si è messo in posa per una foto insieme a tutta la famiglia come dimostra il profilo dell'autore del video, Steve Sheward.

Perché gli Oasis hanno litigato

La storia della fine degli Oasis dice chiaramente tutt'altro. Il gruppo si è sciolto nel 2009 dopo che la tensione tra i due fratelli Gallagher era ormai alle stelle. Nel 2011, a margine della presentazione del suo primo album da solista, Noel Gallagher spiegò la storia assurda della loro separazione: "Esce dal camerino e, mentre esce, prende una prugna, la lancia verso di me e si schianta contro il muro del camerino. Una parte di me desidera che sia finita così, una prugna contro una prugna e così finiscono gli Oasis. Liam, però, torna con una chitarra che brandiva come un'ascia. Era un atto violento del tutto inutile, sventolava questa chitarra nell'aria e per poco non mi ha tolto la faccia. E ho detto: sapete che c'è? Me ne vado".