Biglietti concerto Oasis 2025 in UK e Irlanda: date, prezzi e dove acquistarli

La reunion degli Oasis è stata ufficializzata, a quindici anni di distanza dal loro brusco scioglimento, con l'annuncio di 14 date in UK e Irlanda alle quali sono state aggiunte altre tre date, a seguito dell'incredibile domanda. I concerti si terranno (nell'ordine) nelle città di Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino in date che saranno comprese tra il 4 luglio e il 17 agosto 2025.

Le date dei concerti degli Oasis nel 2025

Gli Oasis hanno annunciato le date in UK e Irlanda come le uniche date europee del 2025. Ci saranno due date a Cardiff e Dublino, tre a Edimburgo, cinque a Manchester e Londra. Nel 2026, invece, gli Oasis organizzeranno un tour mondiale con le date che saranno annunciate più avanti. I biglietti saranno ufficialmente in vendita sabato 31 luglio sui circuiti Ticketmaster.co.uk, Gigsandtour.com e Ticketmaster.ie ma è stata organizzata dalla produzione una prevendita a ballottaggio (con iscrizioni già chiuse) prevista per la giornata di domani. Le date del tour degli Oasis sono:

4 e 5 luglio : Cardiff – Principality Stadium

: Cardiff – Principality Stadium 11-12-16-19-20 luglio : Manchester – Heaton Park

: Manchester – Heaton Park 25-26-30 luglio – 2-3 agosto : Londra – Wembley Stadium

– : Londra – Wembley Stadium 8-9-12 agosto : Edimburgo – Scottish Gas Murrayfield Stadium

: Edimburgo – Scottish Gas Murrayfield Stadium 16-17 agosto: Dublino – Croke Park

Dove acquistare i biglietti per il concerto degli Oasis

La prevendita dei biglietti comincerà venerdì 30 agosto. Per partecipare era necessario registrarsi alla lotteria che si è chiusa mercoledì 28 agosto alle 20 (ore italiane). Per registrarsi occorreva lasciare i propri dettagli personali e rispondere a due domande di cultura generale sulla band e lasciare una preferenza sulle date. Chi verrà sorteggiato, potrà tentare di acquistare i biglietti messi a disposizione che saranno assegnati in base all'ordine d'arrivo. Chi verrà sorteggiato, non avrà garantito un biglietto. La band ha dichiarato che la lotteria è stata organizzata al fine di "garantire al maggior numero di fan possibile un'opportunità equa di accedere ai biglietti". Chi non riuscirà a recuperare un biglietto nella prevendita, potrà farlo come tutti gli altri a partire da sabato 31 agosto.

Quanto costano i biglietti per il concerto degli Oasis

Il prezzo dei biglietti per i concerti degli Oasis dovrebbero oscillare tra gli 80 euro e 180 euro. I prezzi saranno ufficializzati solo quando partirà la prevendita dei biglietti ma c'è un promoter irlandese, MCD.ie, che ha già fatto sapere che i biglietti per le date di Dublino del 16 e del 17 agosto 2025 saranno disponibili a partire da 86.50 euro (più le commissioni).

