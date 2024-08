La reunion degli Oasis è ufficiale, biglietti in vendita il 31 agosto: tutte le date

video suggerito

Gli Oasis sono tornati insieme. La reunion è ufficiale. Le voci sono state confermate e oggi, alle 9 del mattino (ora italiano), Noel e Liam Gallagher mettono fine ad anni di febbrile speculazione con la conferma di una serie di concerti – 14 in tutto – nel Regno Unito e in Irlanda. Questa sarà la base del loro tour mondiale che si chiamerà "Oasis Live '25" che partirà subito dopo. Date a Cardiff, Manchester, Londra, Edinburgo e Dublino nell'estate del 2025. Saranno gli unici spettacoli in Europa nel prossimo anno prima di un tour che partirà in tutto il mondo, ma solo nel 2026.

Le parole degli Oasis, Liam e Noel Gallagher: "Venite a vederci"

Sul loro sito ufficiale, Oasisinet.com, il gruppo ha commentato a loro modo:

Le armi si sono zittite.

Le stelle si sono allineate.

La grande attesa è finita.

Venite a vedere.

Non sarà trasmesso in TV.

Le date del concerto degli Oasis

I biglietti per le date nel Regno Unito saranno in vendita dalle 9:00 di sabato 31 agosto e saranno disponibili su ticketmaster.co.uk, gigsandtours.com e seetickets.com. I biglietti per Dublino saranno disponibili dalle 8:00 dello stesso giorno su ticketmaster.ie. Queste le date:

Cardiff Principality Stadium – 4th/5th July

– 4th/5th July Manchester Heaton Park – 11th/12th/19th/20th July

– 11th/12th/19th/20th July London Wembley Stadium – 25th/26th July & 2nd/3rd August

– 25th/26th July & 2nd/3rd August Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium – 8th/9th August

– 8th/9th August Dublin Croke Park – 16th/17th August