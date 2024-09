video suggerito

Esplosione in appartamento dopo una fuga di gas a Roma: un ferito grave in codice rosso Paura a Torrenova, nel quadrante est di Roma, dove nel pomeriggio a seguito di una fuga di gas c’è stata un’esplosione in appartamento. Una persona è rimasta gravemente ferita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'esplosione a Torrenova.

Esplosione in un appartamento al piano terra di una palazzina di tre piani a Roma, nella zona fra Torrenova e Torre Angela, nel quadrante su est della capitale. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 settembre 2024, poco prima delle 17, alle 16.50 in via Rocco Pozzi, una traversa di via Torraccio di Torrenova. Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Sono stati proprio loro a trovare una persona rimasta gravemente ferita nell'esplosione.

L'esplosione dopo la fuga di gas a Torrenova

Mancava qualche minuto alle 17 quando a Torrenova, in via Rocco Pozzi, al civico 51, si è verificata un'esplosione a seguito di una fuga di gas. Lo scoppio è avvenuto nell'appartamento al piano terra della palazzina, di tre piani in totale. Subito dopo il botto, sono stati allertati i soccorsi. La sala operativa ha inviato immediatamente cinque squadre di vigili del fuoco.

L'esplosione a Torrenova dopo la fuga di gas.

Al momento rimangono sul posto il l'APS 10A , l'AB10 , il Funzionario di Servizio ed il Capo Turno Provinciale per la messa in sicurezza dell'area coinvolta.

Come sta la persona gravemente ferita

Sul posto, una volta intervenuti, i pompieri hanno liberato dalle macerie una persona rimasta ferita nell'esplosione. Sul posto, per prestarle i primi soccorsi, sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Sono stati loro che l'hanno trasportata a bordo dell'ambulanza e successivamente trasferita d'urgenza al Policlinico Tor Vergata dove è stata accolta in codice rosso.

L'intervento dei vigili del fuoco dopo l'esplosione per la fuga di gas.