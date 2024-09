Temporali in arrivo a Roma: quando è prevista pioggia oggi nella Capitale

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Dopo la pioggia caduta già in mattinata, i meteorologi si attendono un forte temporale sulla città di Roma nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 13 settembre. Secondo le previsioni dei principali siti meteo dovrebbe piovere abbondantemente in diversi quartieri della Capitale tra le 14 e le 18. Per oggi è prevista allerta maltempo gialla per i settori più interni del Lazio e per quanto riguarda le province di Rieti e Frosinone. A Roma è segnalata allerta verde, quindi gli accumuli al suolo dovrebbero comunque essere moderati e non preoccupanti. La perturbazione ha già portato, inoltre, un vero e proprio crollo delle temperature: oggi le massime non supereranno i 22 gradi e le minime scenderanno addirittura a 13 gradi nelle ore notturne.

Secondo gli esperti del Centro Meteo Italiano "la vasta saccatura depressionaria che sta facendo il suo ingresso sul Mediterraneo ha portato un deciso calo delle temperature e maltempo, con piogge e temporali che hanno interessato nelle ultime ore il nord Italia e adesso si stanno spostando verso il centro-sud. Non è mancata anche la prima neve che sulle Alpi è scesa localmente fin sotto i 1.500 metri".

Secondo gli esperti, "il crollo termico rispetto ai giorni scorsi sarà anche di 10 gradi e le temperature si manterranno sotto media anche nel weekend che vedra' pero' un miglioramento grazie all'allontanamento verso est della ‘goccia fredda'; la prossima settimana invece sarà caratterizzata ancora da instabilita' e clima fresco con la stessa ‘goccia fredda' che dovrebbe rimuoversi verso ovest".

Per il fine settimana è previsto bel tempo.