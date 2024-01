Caos pronto soccorso nel Lazio, ogni giorno più di 300 malati restano in attesa di una visita Continua l’emergenza nei pronto soccorso del Lazio. Ogni giorno entrano più di 2mila pazienti e circa 300 restano in attesa del trattamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Secondo i dati elaborati dalla Cgil (in base agli accessi in tempo reale registrati sul sito Regione Lazio), ogni giorno nei pronto soccorso del Lazio circa il 15 per cento dei pazienti resta in attesa. "Da tempo denunciamo la condizione in cui versa il servizio sanitario regionale e la rete dei pronto soccorso del Lazio. Nei mesi della pandemia, e quelli immediatamente successivi, sembrava che finalmente non fosse più discutibile il ruolo della sanità pubblica e invece sta accadendo tutto il contrario: il personale è sempre più in affanno e sempre più persone rinunciano alle cure, sia per questioni economiche, sia per la gara ad ostacoli a cui le liste di attesa li costringono", spiega in una nota la Cgil.

Per uscire da questa situazione, è il parere del sindacato, "servono importanti investimenti sui servizi pubblici, a partire dalle assunzioni, invece si continua a dirottare risorse pubbliche sulla sanità privata che sul brevissimo periodo può aiutare a nascondere la polvere sotto il tappeto ma non risolve nessuno dei troppi nodi irrisolti: non si migliorano le condizioni di lavoro, non si aumenta la dotazione organica, non aumentano i posti letto, non si rispettano i tempi di attesa e non si rafforza il radicamento nel territorio. Se il Presidente Rocca non cambierà passo, iniziando a confrontarsi e condividendo le scelte e le soluzioni, la mobilitazione già iniziata in alcuni territori non potrà che intensificarsi e allargarsi".

Ogni giorno entrano in pronto soccorso più di 2mila pazienti in tutto il territorio della regione, un dato in calo rispetto ai primi giorni del 2024. Per esempio il 4 gennaio gli accessi sono stati ben 2702, con 565 pazienti in attesa, il 20 per cento. Il 19 gennaio i pazienti entrati nei pronto soccorso del Lazio sono stati 2019 e 308 quelli in attesa, pari al 15,3 per cento. I pronto soccorso che accolgono in media più pazienti sono quelli del Policlinico Umberto I, del Policlinico di Tor Vergata e, almeno a gennaio 2024, quello del Santa Maria Goretti di Latina.