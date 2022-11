Cammina la sera su via Palombarese, 50enne investito e ucciso da una macchina La vittima è un uomo di cinquant’anni senza fissa dimora. A investirlo un uomo di 76 anni che si è fermato a prestare soccorso, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di cinquant'anni è morto ieri sera nel comune di Fonte Nuova, alle porte di Roma. È stato investito da una macchina guidata da un 76enne che si è fermato a prestare soccorso. Per la vittima però, non c'è stato nulla da fare: è morta praticamente sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate. Il 118 ha provato senza successo a rianimare il 50enne per diverso tempo, poi gli operatori si sono dovuti arrendere.

Secondo le prime informazioni, il 50enne stava camminando a bordo strada su via Palombarese quando è stato preso in pieno dalla macchina. L'impatto è avvenuto all'altezza del chilometro 30 in direzione Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mentana, che stanno facendo le indagini del caso. Saranno loro ad accertare cos'è accaduto e capire eventuali responsabilità. Molto probabilmente sarà aperta, come da prassi, un'indagine per omicidio stradale.

Il 76enne è stato sottoposto agli esami per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Una verifica che viene fatta di prassi nel caso di incidenti stradali gravi. Gli esami sono risultati negativi, la macchina è stata sequestrata per svolgere ulteriori accertamenti. A quanto si apprende il 76enne non sarebbe rimasto ferito nell'incidente, anche se in stato di shock per quanto accaduto.

Al momento l'identità della vittima non è stata ancora resa nota. Si tratterebbe di un uomo senza fissa dimora originario della Romania, ma attualmente non sono disponibili ulteriori informazioni. La salma è stata portata all'obitorio del Verano, in attesa dell'autopsia. Dopodiché sarà restituita ai familiari, che potranno procedere con le esequie.