Camera ardente Papa Francesco, i primi pellegrini arrivano a San Pietro per rendere omaggio a Bergoglio Iniziano ad arrivare in piazza San Pietro i primi fedeli per assistere al rito della translazione, con cui la salma di Papa Francesco arriva nella basilica e per la camera ardente di Bergoglio.

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra Papa Francesco, a destra i primi pellegrini che stanno arrivando in piazza San Pietro.

Con oltre un'ora di anticipo i primi pellegrini sono arrivati in piazza San Pietro per rendere omaggio a Papa Francesco. Alle ore 9 è previsto il rito della traslazione che prevede lo spostamento della salma di Bergoglio dalla Cappella di Casa Santa Marta in processione alla basilica di San Pietro dove poi i fedeli potranno rendere omaggio al pontefice da oggi, mercoledì 23 fino a venerdì 25 aprile 2025.

Il desiderio dei fedeli che stanno facendo il loro ingresso nel colonnato del Bernini è quello di trovare le postazioni migliori per non perdersi il rito e la processione che prevede il corteo dietro alla salma del Papa, un primo incontro ravvicinato prima di arrivare in visita alla Camera Ardente.

La Camera ardente e il funerale sabato

Come anticipato sono tre i giorni in cui pellegrini e fedeli possono rendere omaggio a Papa Francesco in camera ardente, come anticipato, a partire da oggi. Mercoledì 23 dalle 11 a mezzanotte; giovedì 24 dalle 7 a mezzanotte e, infine, venerdì 25 aprile dalle ore 7 alle 19. Non si esclude che, soprattutto nella giornata di venerdì 25 aprile, la camera ardente possa essere presa d'assalto da giovanissime e giovanissimi: in quei giorni, dal 25 al 27 aprile, infatti, è stato confermato l'evento in programma dell'Anno Santo, il Giubileo degli Adolescenti, fatta eccezione per alcuni eventi come la canonizzazione di Carlo Acutis e il concerto di sabato al Circo Massimo, a cui avrebbero dovuto prendere parte anche i TheKolors.

Nella giornata di sabato 26, invece, sono stati programmati i funerali del pontefice.

I primi pellegrini arrivano a San Pietro: attesa per il rito della translazione

Nonostante i posti a sedere distribuiti su quattro navate, in molti si stanno stringendo sulle transenne, per cercare di ottenere una posizione che possa permettere di seguire attentamente gli spostamenti della salma del Papa prima ancora dell'arrivo nella basilica. Moltissime le persone attese per questo evento storico, tanto che la capitale stessa ha già messo in atto una task force per la sicurezza della città epotenziato i mezzi pubblici, dagli autobus alle linee della metropolitana e persino i treni, per permettere a tutti e tutte di raggiungere il Vaticano in sicurezza. "Atteso un numero eccezionale di persone", è stato non a caso il commento del sindaco di Roma Roberto Gualtieri consapevole che, complici i ponti e le ferie ravvicinate di questo periodo, in molti decideranno di rendere omaggio a uno fra i papi più amati dalle persone.

