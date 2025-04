video suggerito

Morte di papa Francesco, come raggiungere piazza San Pietro: info sul piano trasporti Atac Come raggiungere piazza San Pietro a Roma: info sul piano potenziato annunciato da Atac, con undici linee di bus che effettueranno più corse per permettere l’afflusso dei fedeli nella zona del Vaticano dopo la morte di papa Francesco. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Tata

Atac ha potenziato il servizio delle undici linee di bus che arrivano a piazza San Pietro per agevolare l'afflusso dei fedeli verso l'area del Vaticano dopo la morte di papa Francesco. Inoltre sono state potenziate anche altre sei linee della rete portante di Atac. Le fermate metro più vicine sono Cipro e Ottaviano, entrambe Metro A.

Morte di papa Francesco, il piano trasporti Atac per raggiungere San Pietro

Per quanto riguarda i bus, sono state potenziate le seguenti linee Atac:

23,

32,

40,

49,

62,

70,

83,

85,

87,

105,

118,

246,

492,

495,

792

916.

Le linee 246 e 916 sono attive sino alle ore 2.00 Nelle ore notturne, invece, la zona di San Pietro è raggiunta dalle linee notturne NMA, N3D, N3S, N46, N70, N98, N904. Altre informazioni sul sito ufficiale di Atac.

È possibile raggiungere la zona del Vaticano anche con i treni regionali delle linee FL1, FL3 e FL5 con discesa alla stazione San Pietro (FL1, cambiando a Trastevere con FL3-FL5). Gli orari sono consultabili sul sito di Trenitalia.

Il calendario: da domani la salma di papa Francesco a San Pietro, forse sabato i funerali

Non sono previsti eventi ufficiali nella giornata di oggi, almeno per il momento, ma è probabile che tanti romani, pellegrini e turisti vogliano comunque raggiungere piazza San Pietro per l'ultimo saluto al Pontefice. La salma resterà oggi nella Cappella di Casa Santa Marta e domani, probabilmente, sarà traslata a San Pietro, dove resterà esposta fino a venerdì sera. Probabilmente sabato si svolgeranno i funerali, ma ancora non è stata comunicata una decisione ufficiale in merito.