Quando e come visitare la Camera ardente di Papa Francesco: giorni e orari a San Pietro La Camera Ardente di Papa Francesco nella basilica di San Pietro è aperta alle visite dei fedeli per tre giorni dalle 11 di domani, 23 aprile, fino alle 19 del 25 aprile. Ecco tutto ciò che c’è da sapere dagli orari a come vestirsi. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

Il feretro di Papa Francesco (Foto della Diocesi di Roma)

La camera ardente di Papa Francesco è aperta ai fedeli a partire dalle ore 11 di domani mercoledì 23 aprile nella basilica di San Pietro. A rendere noti gli orari ufficiali è la Sala Stampa della Santa Sede. I pellegrini potranno rendere omaggio alle spoglie del Pontefice, prima dei funeraliin programma dalle ore 10 di sabato 26 aprile sempre a San Pietro, ai quali seguirà la sepoltura nella basilica di Santa Maria Maggiore.

Domattina alle 9.00 dalla Cappella di Casa Santa Marta la salma di Bergoglio sarà traslata in processione alla Basilica di San Pietro attraverso il rito della translazione. Percorrerà piazza Santa Marta, piazza dei Protomartiri Romani, l'Arco delle Campane, fino ad arrivare a Piazza San Pietro ed entrerà all'interno della basilica dalla porta centrale. L'apertura alle visite dei fedeli sarà preceduta dalla liturgia della Parola fatta dal cardinale camerlengo Kevin Farrell.

Quando e per quanto tempo sarà esposta la salma di Papa Francesco a San Pietro

I fedeli potranno omaggiare la salma di Papa Francesco per tre giorni, a partire da domani mattina, mercoledì 23 aprile e fino alla serata di venerdì 25 aprile.

Giorni e orari della Camera ardente di Papa Francesco per i fedeli

La basilica di San Pietro resterà aperta ai fedeli per la camera ardente di Papa Francesco nei seguenti giorni e orari: mercoledì 23 aprile dalle 11:00 alle 24:00; giovedì 24 aprile dalle 7:00 alle 24:00; venerdì 25 aprile dalle 7:00 alle 19:00.

Come arrivare a San Pietro per la camera ardente di Papa Francesco

Per raggiungere Piazza San Pietro per la camera ardente di Papa Francesco con i mezzi pubblici con la metropolitana le fermate più vicine sono Cipro e Ottaviano della linea A. Con gli autobus sono state potenziate le seguenti linee Atac: 23, 32, 40, 49, 62, 70, 83, 85, 87, 105, 118, 246, 492, 495, 792, 916. Con i treni regionali ci sono le linee FL1, FL3 e FL5 per la stazione San Pietro (FL1, cambiando a Trastevere con FL3-FL5).

Come vestirsi per entrare alla camera ardente di Papa Francesco

Per entrare nella camera ardente di Papa Francesco è richiesto un abbigliamento decoroso e rispettoso del luogo in cui ci si trova. È consigliabile presentarsi con spalle e gambe coperte, non indossare gonne corte, pantaloncini, infradito, top o canottiere, sia per le donne che per gli uomini. In generale le regole per l'abbigliamento sono quelle da seguire per i luoghi religiosi. All'ingresso del Colonnato di San Pietro l'accesso avviene attraverso i controlli al metal detector, per ragioni di sicurezza.

La salma di Papa Francesco oggi esposta a Casa Santa Marta

Come mostrano le foto che hanno fatto il giro del mondo, la salma di Papa Francesco oggi è esposta nella Capella di Casa Santa Marta. È posta all'interno di una bara semplice in legno senza decorazioni. Bergoglio indossa la casula rossa e la mitra dorata e tra le mani ha un rosario intrecciato. Stamattina a rendergli omaggio sono stati i dipendenti vaticani con le famiglie, sacerdoti, suore, dirigenti di istituzioni legate al Vaticano e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la figlia Laura. Quella di oggi al Pontefice è una visita aperta ad un numero ristretto di persone, mentre invece appunto da domani mattina, tutti i fedeli potranno omaggiarla nella basilica di San Pietro.